لماذا يضع السوبر ماركت البرتقال في أكياس شبكية حمراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد تلاحظ أن هناك القليل من الفاكهة التي تُباع في أكياس شبكية حمراء، ولعل أبرزها "البرتقال"، لكن هل تساءلت يوما ما السر وراء ذلك؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

- ما السبب؟

يعد استخدام الأكياس الشبكية الحمراء خدعة لجذب المشتري، فاللون الأحمر مع لون قشرة البرتقال يعطي إحساساً للمشتري أن البرتقال طازجاً وناضجًا، ما يشجعه على الشراء.

وتُطبق هذه الحيلة أيضًا مع ثمار الحمضيات الأخرى ذات اللون البرتقالي، مثل اليوسفي والجريب فروت، حتى أن بعض البائعين يفعلون شيئًا مماثلًا لليمون الذي عادة ما يباع في أكياس شبكية صفراء أو خضراء، لتجعله يبدو أكثر اصفراراً.

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