تقلدت منصب وزيرة التضامن 24 ساعة.. هبة عز العرب: بستخدم كرسي متحرك من 2010

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مقعد وزيرة التضامن الاجتماعي، جلست هبة عز العرب، 24 عاما من بني سويف، لمدة 24 ساعة، تطلع على ملفات الوزارة، وتبحث في قضاياها، تقابل مسؤولي الهيئات وتناقشهم، لتقوم بمهام نيفين القباج، وزيرة التضامن بشكل فعلي يومًا كاملا، في إطار الاحتفال بيوم الفتاة.

بستخدم كرسي متحرك من 2010

الإصابة بأكياس على الحبل الشوكي كانت سببا في عجز الفتاة عن الحركة، لتجد نفسها على مقعد متحرك، عقب الخضوع لعملية جراحية في 2010.

فاقد الشيء أفضل من يعطيه، هكذا تتعامل «هبة» التي لازمت المقعد المتحرك منذ 12 عاما، لتجد نفسها تهتم بقضايا ذوي الهمم واحتياجاتهم، من خلال تطوعها في بعض الجمعيات، وبالمجلس الاستشاري في محافظة بني سويف، فضلا عن دورها بمقعد المرأة من ذوي الهمم بالمجلس القومي للمرأة بالمحافظة: «ده اللي ساعدني في الاختيار للمنصب، لأني مهتمة جدا بقضايا ذوي الهمم».

اختاروني من بين 20 فتاة

اختيار موفق للفتاة من بين 20 أخريات: «لما اتأهلنا لمنصب وزيرة التضامن خضعت لتدريب لمدة شهرين، ومن بعدها روحت الوزارة، وكان معايا 20 بنت مشاركة لكن وقع الاختيار عليا، وقتها حسيت الفرحة مش سيعاني»، وعن كواليس الساعات التي قضتها على مقعد الوزيرة، سردتها «هبة» ل «هن»: «اطلعت على الملفات والقضايا، واتعرفت على الهيئات، الوزيرة نيفين القباج كانت بمثابة أم ليا»