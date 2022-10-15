الامارات | لوحة عن شروق الشمس بـ 27.8 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت أمس ضمن مزاد في لندن لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني بعنوان «إيرلي مورنيننغ، سانت ماكسيم» تمثل شروق الشمس على ساحل الكوت دازور الفرنسي لقاء أكثر من 24 مليون جنيه إسترليني (27.8 مليون دولار) أي ضعف ما كان متوقعاً. ورسم هوكني هذه اللوحة في بداية مسيرته الفنية، بين أعماله الشهيرة التي تمثّل أحواض سباحة في كاليفورنيا، وأعماله التالية التي تنتمي إلى الفن التصويري، لكنها تؤشر إلى الميل المتزايد لديه إلى الضوء، إذ تبدو فيها «المياه الصافية تتلألأ تحت خيوط الفجر»، وفقاً لتوصيف دار «كريستيز» التي نظمت المزاد. وأوضحت الدار أن هوكني البالغ اليوم 85 عاماً، كان عندما رسم هذه اللوحة يعيش أجمل لحظات علاقته مع بيتر شليسنغر، وكان تالياً في مرحلة تتسم «بالسعادة الشخصية والنجاح المهني».