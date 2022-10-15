الامارات | قمة أبوظبي الثقافية تجمع 180 متحدثاً من أنحاء العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات القمة الثقافية أبوظبي، يوم 23 أكتوبر، لمدة ثلاثة أيام، في منارة السعديات بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 180 متحدثاً من جميع أنحاء العالم. وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية بين الفنانين، وعدداً من العروض الثقافية التي تحتفي بجميع أشكال الفن، إلى جانب عروض غنائية وفنية عالمية، ومجموعة من الأغاني الكلاسيكية.

وتشمل العروض الفنية المحلية الأخرى، التي سيتم عرضها خلال القمة الثقافية، «الرواة»، فن أداء من قبائل الإمارات الجبلية، و«الندبة»، صرخة حرب يتردد صداها عبر الجبال والوديان، والتي كانت تُؤدى بشكل تقليدي للإعلان عن وصول الأقارب والزوار، و«الأهلة»، أغنية عمل تراثية، تم إنشادها خلال رحلات صيد اللؤلؤ، و«الرزفة»، وهي فن تقليدي يحتفي بأصالة الهوية والفخر2015.