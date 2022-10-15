الامارات | «فلسفة الأغنية الحديثة» كتاب لبوب ديلان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» المقتطفات الأولى من الكتاب المقبل للمغني الأميركي الشهير الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2016 بوب ديلان والذي يحمل عنوان «ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ» (فلسفة الأغنية الحديثة). ويتوقع أن يصدر الكتاب في الثامن من نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة عن دار «سايمن أند شوستر». وسيكون أول كتاب لديلان منذ «كرونيكلز- فوليوم 1» الذي نشر العام 2004. وبيع في مختلف أنحاء العالم أكثر من 125 مليون نسخة من ألبومات بوب ديلان منذ سطع نجمه في نيويورك في مطلع ستينات القرن الـ20، وهو يواصل اليوم وقد بلغ الـ81 إحياء الحفلات، ويقوم راهناً بجولة تستمر إلى سنة 2024.