الامارات | إيلون ماسك: لا يمكنني تمويل إنترنت أوكرانيا لأجل غير مسمى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من أن شركة سبيس إكس التي يمتلكها لا يمكنها الاستمرار في تحمل تكاليف تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى. وفي تغريدة على موقع تويتر، قال ماسك إن سبيس إكس «لا تطالب باستعادة النفقات السابقة» ولكنها لا يمكنها تحمل الدعم المالي أو إرسال آلاف من محطات الإنترنت الأخرى إلى أوكرانيا.وأضاف ماسك أن محطات خدمة الإنترنت المنتشرة في أوكرانيا تستهلك قدراً من البيانات يفوق 100 ضعف الكمية التي تستهلكها الأسر التقليدية.