الامارات | تهديدات «تحبس» ولية العهد الهولندية في المنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلازم ولية العهد الهولندية أماليا البالغة 18 عاما، دارة والديها بدل النزول في السكن الطلابي في أمستردام، بسبب تلقيها تهديدات أرغمتها على حصر تنقلاتها بالرحلات إلى الجامعة، على ما أعلنت العائلة الملكية الخميس. وجرى تعزيز التدابير الأمنية بدرجة كبيرة أخيراً لحماية الأميرة الشابة، في ظل خشية السلطات من تعرضها لمحاولات خطف أو اعتداء. وقال الملك فيليم ألكسندر خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارة دولة إلى السويد إن الوضع «صعب للغاية حقاً». وبحسب الملكة ماكسيما، فإن التهديدات التي تطال الأميرة، وهي طالبة سنة أولى في العلوم السياسية، لها «تبعات هائلة» على حياتها.