الامارات | ابتكار شخصيات الكارتون.. رحلة مشوقة في «الشارقة السينمائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» الباب أمام زوار دورته التاسعة للتعرف على مراحل أساسية في صناعة السينما وابتكار شخصيات الكارتون، وحفز ذاكرة الزوار، بذكريات أيام الطفولة والشباب بباقة من أغاني مسلسلات الرسوم المتحركة «الأنيميشن» من فترة التسعينيات. ونظم المهرجان مجموعة من ورش العمل، بينها ورشة في مجال الإنتاج السينمائي وورشة أخرى حول رسم شخصيات المانغا والأنمي. واستعرض المدرب محمد بن سليمان الكندي، من الجمعية العمانية للسينما والمسرح في ورشة تناولت أساسيات إنتاج الأفلام، الخطوات التي يمر بها الإنتاج السينمائي، بدءاً باختيار فكرة العمل السينمائي أو قصته التي تتحول لاحقاً إلى سيناريو من خلال المعالجة الدرامية، مروراً بالبحث عن منتج ومخرج والتوافق بينهما على تنفيذ الفيلم، وإعداد النص للتصوير والإنتاج، وتحديد ميزانية عامة تراعى فيها كامل متطلبات المراحل الفنية وأجور فريق العمل.

وتطرق المدرب إلى بقية مراحل الإنتاج السينمائي، مثل اختيار فريق العمل من الفنيين والممثلين وتحديد مواقع التصوير وما تتطلبها من فرق فنية وتجهيزات بشرية ومؤثرات متنوعة، وصولاً إلى مرحلة تسويق الفيلم وإنجاز المقابلات التلفزيونية والمشاركة في المهرجانات وتوزيع الفيلم على دور العرض.

وفي الورشة التي قدمها المدرب علي غريب وتناولت رسم شخصيات المانغا والأنمي، تعلم الأطفال والشباب في المهرجان مراحل الرسم بخطوات بسيطة تبرز وجوه شخصيات الكارتون المألوفة لديهم، وشرح لهم أساسيات فن المانغا في الثقافة اليابانية ووزع على المشاركين كراسات وأقلام الرسم وساعدهم على تعلم تشكيل ورسم وجوه شخصيات الكارتون. وأبدى المشاركون في الورشة حماساً أثناء التدريب الذي تضمن شرحاً من المدرب حول الفرق بين رسم شخصيات المانغا ذات الجذور اليابانية، وبين رسم القصص المصورة (الكوميكس)، وأوضح أن المانغا اليابانية تُقرأ من اليمين إلى اليسار وتظهر بالأبيض والأسود وعندما تتحول إلى رسوم متحركة تندرج ضمن فن الأنمي، بينما تُقرأ قصص الكوميكس الأميركية من اليسار إلى اليمين وتستخدم فيها الألوان لإبراز التعابير والإيحاءات في القصص المصور، وعندما تتحول إلى رسوم متحركة تصنف ضمن فن الكارتون.

ذكريات

وحفّز المهرجان ذاكرة الزوار، بذكريات أيام الطفولة والشباب بباقة من أغاني مسلسلات الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، التي أداها الفنان محمد إكس، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.

وضمن باقة الأغاني التي أداها منتج ومغني شارات الكرتون العربية، التي عادت بالجميع إلى بطولات «صقور الأرض» وبراءة «سالي»، وذكريات «عهد الأصدقاء»، ومغامرات «المحقق كونان» الذي يبدو واثقاً من ذكائه وتوقعاته التي لا تخيب في اكتشاف المجرمين، بالإضافة إلى أغاني «أمي»، و«ماوكلي»، و«هدير الرعد»، و«القناص»، و«ريمي»، وغيرها من الأغاني.

الشارقة - الإمارات اليوم