الامارات | رينجو ستار يلغي جولة غنائية بسبب إصابة ثانية بـ «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن رينجو ستار يلغي جولة غنائية بسبب إصابة ثانية بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغى المغني البريطاني رينجو ستار باقي جولته في أمريكا الشمالية بعد أن ظهرت نتيجة اختبار فيروس كورونا إصابته بـ«كوفيد-19» للمرة الثانية في غضون أسبوعين. وقال عازف الإيقاع السابق لفريق البيتلز، 82 عاماً، إن محبيه «تفاجؤوا بنفس قدر دهشتي» عندما كشف عن إصابته يوم الخميس، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من قول ستار إنه «على الطريق مرة أخرى»، بعد تعافيه من إصابته السابقة بفيروس كورونا. وكتب، وهو يشارك صورة لنفسه على تويتر: «أنا متأكد من أنكم ستفاجؤون مثلي بأنني أصبت مجدداً بفيروس كورونا».
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