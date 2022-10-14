رحلة «زينب وفاطمة» من دبلوم الصنايع لمعرض تراثنا: بنشتغل بإيدينا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أروقة معرض تراثنا، تقف كلا من زينب جمال، وفاطمة عادل، وسط اللوحات والحقائب الجلدية المطرزة، والأقمشة المصبوغة، يعرضن منتجاتهن نيابة عن طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، بكافة مراحلها.

ساعات متبادلة للدوام اليومي لطلاب الجامعة طيلة أيام معرض تراثنا على أمل بيع منتجاتهم والترويج لأعمالهم.

من دبلوم الصنايع لجامعة عين شمس

تؤكد زينب جمال، 22 عاما وصديقتها «فاطمة» أنهما حصلا على شهادة «دبلوم صناعي» قبل الالتحاق بكلية التربية النوعية، لتبدأ كلا منهن بتطويع مواهبها في الرسم والطباعة، على المشغولات اليدوية.

زينب: بنعمل كل الشغل يدوي

توضح «زينب» خلال حديثها لـ«هن»، أن جميع المنتجات المعروضة بمعرض تراثنا من صنع أيادي طلاب الجامعة: «الطلاب من سنة أولى لرابعة مشاركين بشغلهم عاملين شنط جلد، وغزل ونسيج، وشغل صباغة، ورسم على النحاس والمعدن».

العديد من معارض داخل الجامعة شاركن بها الطالبات قبل الدخول لمعرض تراثنا وفقن لهن: «كنا بنشارك في الكلية لكن أول سنة احنا ندخل تراثنا بشغلنا ومنتجاتنا ومنتجات زمايلنا، وبنيجي شيفتات من 10 صباحا لـ3عصرا، ثم من 3 إلى 10 مساءً».

وعلى الجانب الآخر أكدت فاطمة عادل، أن المشاركة تساعدهن على الانتشار والدعايا: «بناخد خبرة ودعاية وتعارف على ناس جديدة».

«منتجاتنا للكل من 30جنيها لحد 3300 جنيه»، عبارة اختتمت بها فاطمة عادل، حديثها مؤكدة أنه سعر القطعة الواحدة لأنها مصنوعة من الهاند ميد.