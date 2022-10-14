نصائح لاختيار الملابس لصاحبات الجسم الممتلئ.. منها الحزام ونوع القماش «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني الكثير من السيدات، ذوات الوزن الزائد من أزمة إيجاد موديلات من الملابس المناسبة، التي تضيف لمسة من الأناقة والأنوثة لديهن، إذ تعتمد العديد من العلامات التجارية على الملابس الملائمة للنحيفات.

ويرصد«هُن» في السطور التالية، نصائح لاختيار الملابس لصاحبات الجسم الممتلئ، وفقًا لموقع boldsky.

نوع الأقمشة:

يجب أن تتفهمي تكوين النسيج جيدًا، على سبيل المثال، قد تلتصق قطعة علوية من البوليستر بجسمك وتجعلك تبدو أكبر منك، في حين أن قماش الكتان أو الكريب أو الجورجيت يمنحك الراحة التي تحتاجي لارتدائها طوال اليوم.

شكل الجسم:

بالطبع لا توجد قواعد محددة لأي نمط أو موضة، ولكن إذا كنت تفهم شكل جسمك جيدًا، فيمكنك اختيار الملابس التي تكمل شكل جسمك الفريد، على سبيل المثال، تبدو الفساتين ذات الخط A رائعة إذا كان لديك جسم على شكل كمثري، ولكن يمكن تجنب الأمر نفسه إذا كنت على شكل تفاحة، لأن الشكل يمكن أن يضيف حجمًا كبيرًا إلى منطقة الخصر.

الملابس المصنوعة حسب الطلب:

تتوفر الملابس ذات الأحجام الكبيرة الآن في نطاقات واسعة، فلا ضرر من اختيار الزي المصمم خصيصًا حسب مقاسك، يمكنك أن تكون واثقًا ورائعًا فيها.

الصور المطبوعة:

ارتداء الملابس التي تتميز بطبعات جميلة ومثيرة مثل الأزهار، والأشكال الهندسي، ونقاط البولكا، والمطبوعات الحيوانية يمكن أن يجذب شكلك.

إبراز صورة الخصر:

أضف حزامًا غير تقليدي إلى الفستان العادي أو البلوزة والسراويل لإبراز خصرك والزي الذي تختاره، يساعد حزام الخصر على إضافة صورة ظلية مثالية ويمنحك مظهرًا رشيقًا، بالإضافة إلى أن حزام الخصر يمكن أن يضيف مظهرًا منظمًا إلى الزي المتهالك.

الألوان والمطبوعات

اختيار الألوان والمطبوعات والأنماط الجريئة تجعل ملابسك تبدو أكثر جاذبية.

إكسسوارات

إذا كنت ترتدي زيًا عاديًا بدون طباعة، فقم بإبرازها بقطعة عنق أو أقراط وإذا كانت المطبوعات هي ما تريده في يوم خاص، فاختر الحد الأدنى من الملحقات مثل زوج من الأزرار أو سوار أنيق أو حتى حقيبة يد.