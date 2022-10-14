طرق الإنعاش القلبي الرئوي..7 خطوات أساسية يجب أن يعرفها الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

توصي جمعية القلب الأمريكية بالإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط، للأشخاص الذين يعانون من توقف القلب خارج المستشفى.

وفقًا لها، فإن نحو 39 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من سكتة قلبية خارج المستشفى يتلقون مساعدة فورية قبل وصول المساعدة المهنية.

وقد يكون إجراء الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط أكثر راحة، ويزيد من احتمالية إسعافهم.

لا تزال جمعية القلب الأمريكية توصي بالإنعاش القلبي الرئوي من خلال الضغط والأنفاس للرضع والأطفال وضحايا الغرق أو جرعة زائدة من المخدرات أو الأشخاص الذين ينهارون بسبب مشاكل في التنفس، حيث يمكن أن يؤدي إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الفور إلى مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف فرصة الشخص للنجاة من السكتة القلبية، وفق ما أورد موقع "readersdigest".

إذا كان الشخص لا يتنفس، فإن نبضات قلبه ستتوقف، قم بعمل الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" (ضغط الصدر وأنفاس الإنقاذ) للمساعدة في الدورة الدموية وإدخال الأكسجين إلى الجسم.

هذه هي خطوات الإنعاش القلبي الرئوي التي يجب أن يعرفها الجميع:

1. ضع يدك (أعلاه): تأكد من أن المريض مستلقي على ظهره على سطح ثابت، اركع بجانبه وضع كعب يدك في منتصف صدره.

2. تعشيق الأصابع (أعلاه): حافظ على استقامة ذراعيك، وقم بتغطية اليد الأولى بكعب يدك الأخرى وشبك أصابع كلتا يديك معًا، ابق أصابعك مرفوعة حتى لا تلمس صدر المريض أو القفص الصدري، (تحقق من أساسيات مجموعة الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ).

3. الضغط على الصدر (أعلاه): انحن للأمام بحيث يكون كتفيك فوق صدر المريض مباشرة واضغط لأسفل على الصدر بحوالي بوصتين، حرر الضغط، ولكن ليس يديك، ودع الصدر يعود، وكرر العملية لإعطاء 30 ضغطة بمعدل 100 ضغطة في الدقيقة.

4. فتح مجرى الهواء (أعلاه): انتقل إلى رأس المريض، قم بإمالة رأسه ورفع ذقنه لفتح مجرى الهواء مرة أخرى، دع فمه ينفتح قليلاً.

5. إعطاء أنفاس إنقاذ (أعلاه): أغلق فتحات الأنف باليد التي كانت على الجبهة وادعم ذقن المريض بيدك الأخرى، خذ نفسًا طبيعيًا، ضع فمك على فم المريض، وانفخ حتى ترى صدره يرتفع.

6. مشاهدة سقوط الصدر: أزل فمك من فم المريض وانظر بامتداد الصدر مراقباً إياه وهو يسقط، كرر الخطوتين الخامسة والسادسة مرة واحدة.

7. كرر الضغط على الصدر وأنفاس الإنقاذ: ضع يديك على صدره مرة أخرى وكرر دورة 30 ضغطة على الصدر، متبوعًا بأنفاس إنقاذ، استمر في الدورة.

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