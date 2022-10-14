علماء يكتشفون بلاستيك دقيق في حليب الأم.. هل هو خطر على الرُضع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

كشفت دراسة حديثة نُشرت في "Polymers"، أنه تم العثور على اللدائن الدقيقة لأول مرة في حليب الثدي البشري.

وأعرب الباحثون عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة على صحة الرضع، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث.

قالت فالنتينا نوتارستيفانو، الحاصلة على درجة الدكتوراه، إحدى مؤلفي الدراسة في جامعة بوليتيكنيكا ديلا ماركي في إيطاليا، لصحيفة الجارديان: "إثبات وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في حليب الأم يزيد من قلقنا الشديد على السكان المعرضين للخطر للغاية من الأطفال"، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

وأضافت: "سيكون من الضروري تقييم طرق تقليل التعرض لهذه الملوثات أثناء الحمل والرضاعة، لكن يجب التأكيد على أن مزايا الرضاعة الطبيعية أكبر بكثير من العيوب التي يسببها وجود مواد بلاستيكية دقيقة ملوثة".

وحلّل فريق البحث 34 عينة من حليب الأم للأمهات الأصحاء تم جمعها بعد أسبوع من الولادة في روما، 76٪ من النماذج، أي 26 عينة، تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة.

سجل الباحثون كمية الطعام والشراب التي استهلكتها الأمهات باستخدام عبوات بلاستيكية واستخدامهم لمنتجات النظافة الشخصية بالبلاستيك، لكنهم لم يجدوا أي صلة مع وجود الجسيمات البلاستيكية في حليب الثدي، ما يشير إلى أن الانتشار الواسع للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة "يجعل تعرض الإنسان أمرًا لا مفر منه".

ذكرت صحيفة الجارديان أن فريق البحث وجد أيضًا جزيئات بلاستيكية دقيقة في المشيمة البشرية في عام 2020، ووجدت دراسات أخرى أن البلاستيك الدقيق في دم الإنسان وحليب البقر وزجاجات البولي بروبلين غالبًا ما تستخدم لإطعام الأطفال بالزجاجة.

تم عرض التأثيرات السامة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة على خطوط الخلايا البشرية وحيوانات المختبر والأنواع البحرية في دراسات سابقة، لكن كيفية تأثيرها على الأشخاص الفعليين لا يزال غير واضح.

وفقًا لآخر دراسة، تشتمل المواد البلاستيكية الدقيقة على مواد تغليف بلاستيكية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي فينيل كلوريد، فمن المحتمل وجود جزيئات بلاستيكية أصغر في حليب الثدي، على الرغم من عدم قدرتها على فحص الجزيئات الأصغر من 2 ميكرون.

لم يتمكن فريق البحث من تحديد متغيرات المخاطر المرتبطة بجزيئات حليب الثدي الدقيقة، ومع ذلك، حذروا الأمهات الحوامل من أن يكونوا على دراية بالأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها، والتي تأتي في غلاف بلاستيكي والملابس ومستحضرات التجميل التي يستخدمونها والتي تحتوي على مواد بلاستيكية دقيقة.

وتابعت فالنتينا: "دراسات مثل دراساتنا يجب ألا تقلل من الرضاعة الطبيعية للأطفال، ولكن بدلاً من ذلك، ترفع الوعي العام للضغط على السياسيين لتعزيز القوانين التي تقلل التلوث".

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