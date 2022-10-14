طبيب ينهي الجدل حول ما إذا كان الكاتشب يوضع في الثلاجة أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

حسم الطبيب الإنجليزي زاك تورنر أخيرًا، على الجدل القديم والذي يثار بشكل دائم، حول ما إذا كان يجب عليك الاحتفاظ بالصلصة والتوابل الأخرى في الثلاجة أو بالخارج.

أجاب الدكتور زاك تورنر، كاتب العمود في "نيوز كورب"، عندما سأله أحد القراء عن بعض التوابل المفضلة لدينا، بما في ذلك صلصة الطماطم والكاتشب وزبدة الفول السوداني ومربى التوت، فقدم الطبيب نصيحة لهم، نوردها وفق ما أورد موقع "ladbible".

ردً على القارئ قائلًا: "أخشى أن أخبرك أن صلصة الطماطم وزبدة الفول السوداني لا تحتاج إلى التبريد".

وأضاف أن صلصة الطماطم والتوابل المماثلة، مثل صلصة الباربكيو والخردل، لا تحتاج إلى التبريد بسبب "حموضتها العالية ومعالجتها"، مشيرًا إلى ضرورة تبريدها لأن القليل جدًا من البكتيريا قد تنمو، لكن في الطبيعي الكاتشب وزبدة الفول السوداني لا يحتويان على الكثير من الماء، ما يعني أن البكتيريا أقل عرضة للنمو.

ومع ذلك، فهو يصر على اتباع ملصقات التوابل لمعرفة أفضل مكان للتخزين، فإذا وقعت ضحية للتسمم الغذائي، فقد يكون ذلك بسبب تخزين منتجاتك الغذائية في المكان الخطأ.

في حين أن رائحة الطعام قد تبدو طبيعية، فقد أشار إلى أنه لا يزال من الممكن أن تنمو بكتيريا مثل السالمونيلا، والعطيفة، والليستيريا، والنوروفيروس أو الفيروسة العجلية، والإشريكية القولونية.

وأضاف: "تخزين الطعام خطير بشكل خاص كما لو تم بشكل غير صحيح، يمكن للبكتيريا أن تتكاثر إلى مستويات خطيرة".

وتابع: "تنمو البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي وتتكاثر بأسرع ما يمكن في منطقة درجة الحرارة البالغة 5 درجات مئوية و 60 درجة مئوية".

إذا شعرت بهذا العرض فأنت مصاب بجرثومة المعدة

منها تضخم البروستاتا.. كثرة التبول عند الرجال علامة على هذه الأمراض

كوب كابتشينو بـ35 ألف جنيه في كافيه بالشيخ زايد.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل

"إكسير الشباب".. فاكهة شهيرة ورخيصة تفيد القلب وتقوى المناعة

علامة تحذيرية في ساقيك تكشف إصابتك بسرطان المثانة