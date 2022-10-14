من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحصوات المرارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

في 75٪ من الحالات، لا تسبب حصوات المرارة أي أعراض، ومع ذلك، إذا تُركت حالة مزعجة دون علاج، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

بالنسبة لكونها جزء صغير غير أساسي من الجسم، يمكن أن تسبب المرارة الكثير من الألم، فهي في شكل وحجم الكمثرى تقريبًا، يقع في الجانب الأيمن من بطنك، وظيفتها تخزين العصارة الصفراء، وهو سائل ينتجه الكبد ويساعدك على هضم الدهون في نظامك الغذائي، وتطلق المرارة السائل حسب حاجة الأمعاء الدقيقة له، وفق ما أورد موقع "readersdigest".

ما الذي يسبب حصوات المرارة؟

عندما يتم التخلص من التوازن الكيميائي الدقيق للصفراء، لا نعرف تمامًا كيف ولماذا، يمكن لمكوناتها أن تتبلور،على مر السنين، يمكن أن تتحد هذه البلورات لتكوين حصوات في المرارة (المصطلح الطبي: تحص صفراوي )، والتي يمكن أن تكون صغيرة مثل حبيبات الرمل أو كبيرة مثل كرات الجولف، في 75 في المائة على الأقل من الحالات، لا تسبب حصوات المرارة أعراضًا أو مضاعفات، وبالتالي لا تتطلب العلاج.

ما هو شعور حصوات المرارة؟

ومع ذلك، في حالة سد إحدى الحصوات مؤقتًا إحدى القنوات الصفراوية المؤدية إلى المرارة وخارجها، فإن النتيجة تكون نوبة مفاجئة قصيرة العمر من الإمساك أو الألم في البطن أو منطقة القفص الصدري أو الكتف، لن يتسبب هذا في ضرر دائم، ولكن قد ترغب في زيارة الطبيب للتأكد من أنها بالفعل حصوات في المرارة وليست مشكلة أخرى، مثل القرحة.

يمكن أن يؤدي انسداد القناة طويل الأمد أو الدائم إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهابات، لذلك يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا شعرت بأعراض تشمل اليرقان أو الحمى أو القشعريرة أو الألم المستمر.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحصوات؟

تزداد فرص الإصابة بحصوات المرارة لدى النساء والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين لديهم تاريخ مرضي عائلي، بالإضافة لذلك، فإن عامل الخطر الرئيسي هو السمنة.

ويحذر الدكتور ستيفن رايدر، المستشار الطبي لمؤسسة British Liver Trust، من فقدان الوزن بسرعة قائلًا: "يمكن أن يتسبب فقدان الوزن السريع أو زيادته في تكوين حصوات ويمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض، لذا فإن فقدان الوزن المتحكم فيه هو الأفضل".

علاج حصوات المرارة

إذا كنت تعاني من حصوات في المرارة مصحوبة بأعراض وكانت النوبات خفيفة، يمكنك التحكم في آثارها باستخدام المسكنات؛ قد يُحدث النظام الغذائي قليل الدسم فرقًا متواضعًا أيضًا، إذا كانت الأعراض شديدة ومتكررة، فإن العلاج الفعال الوحيد هو الاستئصال الجراحي للمرارة.

يمكنك العيش بدون هذا العضو، وسيظل الكبد ينتج العصارة الصفراء، والتي سوف تقطر مباشرة في الأمعاء الدقيقة بدلاً من التجمع في المرارة أولاً، بعد الجراحة، يعاني ما يقرب من واحد من كل 10 مرضى من الإسهال العرضي لأن أجهزتهم الهضمية تتكيف مع الإطلاق المستمر للصفراء.

قد يستمر الإسهال في أي مكان من أسابيع إلى سنوات، لكن الأدوية التي تسمى مواد رابطة حمض الصفراء يمكن أن تساعد في السيطرة على هذا التأثير الجانبي غير السار، ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، فإن الفرق بين الإصابة بالمرارة وعدم وجود مرارة غير ملحوظ.

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