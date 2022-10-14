«ليز تروس» بطلة لعبة تجتاح بريطانيا.. دشنت في 5 أيام دعمًا لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ توليها رئاسة وزراء بريطانيا جذبت السيدة الأربعينية «ليز تروس» الانتباه إليها فقد ظهرت في أكثر من مرة في لقاءات صحافية مثيرة للجدل آخرها لقائها مع صحيفة «Skynews» البريطانية كانت ترتدي فيها حذاءً رياضيا مع بدلة formal، بعدها هاجمها العديد من رواد السوشيال ميديا في بريطانيا، وفي نوع من الدعم والحب قدمت إحدى شركات البرمجة في الساعات الأخيرة إحدى الألعاب بأسمها على الويب سايت، صممها مجموعة من المبرمجين البريطانيين الداعمين لها، وتجسد شخصية ليزا تروس بطولتها.

«ليز تروس» بطلة إحدى الالعاب الإلكترونية

في الساعات الأخيرة أطلق مجموعة من المبرمجين البريطانيين لعبة إلكترونية متطورة بطلتها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تروس أطلقوا عليها اسم «In Liza we Trust»، وتظهر شخصية ليزا تروس في اللعبة التي طورتها شركة الألعاب البريطانية Construct، وهي تحاول انتزاع أكبر عدد ممكن من العملات من الأفراد ببريطانيا، لتقوم بتسليمها للدولة وهي أشبه بلعبة Subway الشهيرة لكن الفرق أن ليز تجمع العملات بغرض تسليمها للدولة وتدل على ثقتهم في حكمها.

وخلال اللعبة، يتوجب على اللاعبين الهروب من شخصيات سياسية، وتتميز شخصية «ليزا» بالمرونة والذكاء، وفقا لموقع «Daily mail» البريطاني.

إنشاء اللعبة في وقت قياسي

على الرغم أن هذا النوع من الألعاب الالكترونية يتطلب وقت كبير لبرمجته إلا أن لعبة «in Liza we trust» استغرقت فقط 5 أيام ليتم إنشاؤها وبرمجتها بحركات «ليزا» فائقة السرعة والذكاء والمرونة في وقت قياسي، وبلغت تكلفتها حوالي 750 جنيها إسترلينياً أي ما يعادل 16625 جنيها مصرياً، والهدف منها حسب قول المدير التنفيذي للشركة المطورة رسم الابتسامة على وجوه المواطنين، مع بث رسالة خفية أن ليز تروس سوف تحقق نجاحا كبيراً خلال منصبها، بالإضافة إلى أنها بحاجة إلى وقت لإثبات براعتها في رئاسة الوزراء، ونالت اللعبة إعجاب الكثير من البريطانيين خلال ساعات قليلة من إنشائها وبيعها على الويب سايت.