جدول طبخ 30 يوما.. قائمة أكلات متنوعة باللحمة والفراخ وقرديحي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من ربات المنازل، على جدول طبخ 30 يوما، مليئ بالاقتراحات التي تسهل عليها مهمة إعداد الوجبات لأسرتها، تجنبا للحيرة المتكررة بشكل يومي، إذ تقع العديد منهن في أزمة اختيار الأكلات المناسبة، أو اختيار الأطباق المناسبة.

جدول طبخ 30 يوما

ملوخية وفراخ وصينيه بطاطس وأرز.

كبدة وبطاطس محمرة ومكرونة.

سمك مقلى أو مشوى مع أرز.

جمبرى أو كابوريا وسلطات.

سجق بالطماطم - بطاطس مقلية.

شاورما لحمة مع البطاطس والسلطة.

خضروات مطبوخة مع اللحمة والأرز.

مكرونة وفراخ بانيه.

كباب حلة مع الأرز الأبيض.

اسكالوب بانيه مع المكرونة.

شكشوكة وبطاطس مقلية.

صينية سمك سردين مع أرز.

مكرونة بشاميل مع فراخ أو لحمة.

عجة بيض وبطاطس مقلية.

رقاق بالحمة مع ملوخية وشوربة.

محشى ورق عنب وفراخ.

قرنبيط مقلي وبطاطس.

بصارة مع الملوخية والبطاطس المحمرة.

عدس أصفر مع بذنجان مقلي.

فتة بالخل والثوم مع لحمهة وشوربة.

ممبار وكرشة ولحمة.

عيش بالحمة حواوشى مع مخللات.

أرز معمر مع شوربه فراخ وبطاطس وبط.

صينية جلاش بالسجق أو باللحمة المفرومة مع بطاطس مقلية.

كفتة مشوية مع مكرونة.

صينية بطاطس بوريه أو بطاطس محشية بالحمة المفرومة.

خرشوف محشي باللحمة المفرومة مع الأرز.

كشري مصري ودقة.

سمبوسك مع بطاطس مقلية.

أرز بالعدس الأصفر مع لحمة مشوحة بالبصل.

كبسة سعودى بالأرز البسمتى.

كوسة بالبشاميل وكفتة أرز.

أعمل أكل إيه مع الفراخ؟

يرصد «هن» للسيدات عدة اقتراحات لأكلات مع الدجاج.

أرز بالبسلة ودجاج مشوي.

قطع الدجاج المشوية مع الأرز المبهر.

دجاج محشي بالأرز مع الملوخية.

فراخ مشوية على الفحم مع أرز بالخلطة.

دجاج مشوي مع أرز بسمتي بالمكسرات.

أرز الكاري ودجاج بالفرن.

أرز أبيض مع الخضروات والدجاج المحمر.

بيكاتا مع صوص المشروم.

دجاج مع مكرونة بالمشروم.

اقتراحات وجبات بدون لحوم

إليكِ عدة اقتراحات لأكلات بدون لحوم لطهيها في نهاية الشهر.