حفر الإجابات على الأقلام.. حيلة جديدة للغش في الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

كشفت معلمة طريقة غش أحد طلاب القانون الإسباني، من خلال حفر الإجابات على أقلامه.

عرضت يولاندا دي لوتشي الأستاذة بجامعة مالقة الإسبانية، صورًا عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" للأقلام التي صادرتها هي وزملاؤها أثناء الاختبار من الطالب ويصل عددها إلى 11 قلمًا، محفور عليهما كتابة صغيرة من مادة قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر تلك ليست المرة الأولى للطالب، حيث تم ضبطه قبل عدة سنوات أيضًا، وعثر على عناصر مخالفة أثناء تنظيف درجه، وكان يكتب المعلومات على سطح الخارجي للقلم بحروف صغيرة، لا يمكن قراءتها إلى عند الاقتراب منه.

وأفصح شخص ادعى أنه صديق الطالب ردًا على منشور المعلمة، يدعى جونزو أن التقنية التي استخدمها الطالب هي استبدال رصاص الجرافيت بقلم رصاص ميكانيكي بإبرة، ما جعل الأمر سهل عند الكتابة على القلم.

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