لماذا ترتفع مستويات السكر في الدم بعد الأكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تناول الطعام مباشرة يبدأ الجسم في تكسير الطعام، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وأولئك الذين يعانون من مرض السكري، يعانون من ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، لأن أجسامهم لا تستطيع استخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

يكوّن الجسم سكر الدم عن طريق هضم بعض الطعام، وتحويله إلى سكر يدور في مجرى الدم للحصول على الطاقة.

ويُخزن السكر غير الضروري لتغذية جسمك على الفور في الخلايا لاستخدامه لاحقًا.

ويقول الخبراء، إنه نظرًا لأن الكثير من السكر في الدم يمكن أن يكون ضارًا، فقد يؤدي إلى حدوث بعض المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والكلى والعينين والأوعية الدموية.

ووفقًا لموقع "nownews"، تبدأ أعراض ارتفاع السكر في الدم عندما يزداد مستوى الجلوكوز في الدم.

- الأعراض أو العلامات:

من الضروري معرفة الأعراض المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع تدهور أعضاء الجسم الأخرى، وكذلك علاج المرض.

وتشمل ما يلي:

الشعور بالعطش.

جفاف الفم.

كثرة التبول.

عدم وضوح الرؤية.

صداع مزمن.

- طرق العلاج

تناول الأدوية بانتظام:

إن أفضل طريقة للتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم هي الفحص المستمر، وتناول الأدوية بانتظام.

ممارسة الرياضة بانتظام:

من الضروري ممارسة التمارين الرياضة بانتظام، للحفاظ على توازن السكر في الدم.

اتباع نظام غذائي جيد:

يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني باالفواكه والخضروات الطازجة، في الحفاظ على جميع وظائف الجسم.

التوقف عن التدخين:

إذا كنت تعاني من مرض السكري، يوصي بالإقلاع عن التدخين فورًا.

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