ما السر وراء تحول لون صفار البيض إلى الأخضر عند طهيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل سبق لك أن تناولت بيضة مسلوقة تحتوي على صفار ذات لون أخضر، وتساءلت ما السر وراء وجود ذلك اللون؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "thoughtco".

- سبب حدوث ذلك:

تتشكل الحلقة الخضراء عند زيادة درجة حرارة البيض، ما يتسبب في تفاعل الهيدروجين والكبريت في بياض البيض وتشكيل غاز كبريتيد الهيدروجين .

يتفاعل هذا الغاز مع الحديد الموجود في صفار البيض لتكوين مركب أخضر مائل للرمادي (كبريتيد الحديدوز أو كبريتيد الحديد)، في حين أن اللون ليس محبب للكثيرين، يمكنك تناوله بأمان.

كيفية سلق البيض جيدًا لمنع صفار البيض الأخضر ؟

1- يؤدي ترك البيض على المنضدة قبل طهيه بحوالي 15 دقيقة إلى حل هذه المشكلة، إضافة إلى منع تكسير قشر البيض أثناء الطهي.

2- إضافة كمية كافية من الماء البارد لتغطية البيض.

3- تغطية البيض واتركيه، حتى يغلي بسرعة باستخدام حرارة متوسطة إلى عالية، تجنبي طهيه ببطء.

4- بمجرد أن يغلي الماء، أطفئي النار، احتفظي بالبيض في الوعاء المغطى لمدة 12 دقيقة للبيض المتوسط، ​​أو 15 دقيقة للبيض الكبير.

5- سكب الماء البارد على البيض أو ضعه في ماء مثلج بمجرد انتهاء وقت الطهي.

6- يجب طهي البيض لفترة كافية، ثم تبريده بمجرد الانتهاء من طهيه.

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