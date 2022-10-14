بيع بنطلون جينز بأرقام خيالية في مزاد بأمريكا.. عمره أكثر من 100 سنة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في السنوات الأخيرة أصبحت الموديلات القديمة هي الأغلى سعرًا في المزادات العالمية سواء كانت موضة وملابس أو مجوهرات نادرة، ويسعى الآلاف المهووسين بحب الكلاسيكيات لشراء تلك المقتنيات التي تعد بالنسبة لهم ذات قيمة عالية، وكلما قدمت كلما زاد تعلقهم بها، فبعد بيع الماسة الوردية النادرة الأسبوع الماضي، جرى بيع سروال جينز في مزاد بالولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وفقًا لموقع «CNN».

العثورعلى بنطلون يعود لثمانينات القرن الماضي

بالنسبة لمحبي الملابس القديمة، فإن المبدأ السائد في عالم الموضة كي تتقدم بها، عليهم العودة بالزمن للاطلاع على أفضل الملابس الرائجة في السنوات الماضية أو ربما مر عليها قرنًا من الزمان، لذلك كان التنافس بين محبي الموضة وتحديدًا الكلاسيكية التي مر عليها سنوات طويلة، شديدًا على شراء بنطلون جينز من «علامة ليفافنز»، وهي دار أزياء أمريكية شهيرة، ويعود البنطلون الجينز إلى ثمانينات القرن الماضي.

بيع البنطلون في مزاد علني بآلاف الدولارات

بعد العثور على البنطلون الجينز من علامة ليفانز الأمريكية، في أحد المناجم القديمة في ولاية نيو مكسيكو، تنافس محبو الملابس القديمة على شرائه بمجرد عرضه في المزاد، حتى اشتدت المنافسة بينهم ووصل سعره إلى 76 ألف دولار أي ما يعادل مليون ونصف جنيه مصري، ويعود البنطلون الذي وصل سعره إلى تلك الأرقام الخرافية إلى عصر «حمٌى الذهب» الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، وتميز البنطلون بوجود أزرار حمالة كما كتب عليه بالشمع وزين برقعة «ليفاي شتراوس» وهي واحدة من العلامات الشهيرة في البناطيل قديمًا ولا يمكن الحصول عليها في البناطيل الجديدة.

وقال مشتري البنطلون ويدعى «ستيفنسون»: «اكتشاف هذا النوع من الجينز أمر نادر، خصوصًا أنه يتمتع بحالة جيدة نوعًا ما ويمكن استعماله حاليًا».