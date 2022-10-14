طريقة عمل عجينة الكنافة العادية والناعمة في المنزل.. «حضري أشهى الحلويات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات دائمًا عن طرق الأكلات المختلفة لطهيها لأسرهن، ومن بينها طريقة عمل عجينة الكنافة العادية والناعمة في المنزل، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم، فالكنافة واحدة من أهم الحلويات خلال شهر رمضان، وفيما يلي، طرق مختلفة لعمل عجينة الكنافة في البيت وسر نجاحها بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

سر نجاح عجينة الكنافة

- لعمل عجينة كنافة ناعمة، يجب تركها تتخمر لفترة زمنية مناسبة بحسب كل وصفة.

- يمكن عمل عجينة الكنافة في الفرن من البداية، أو على نار هادئة باستخدام الكيس.

- تعد ماكينة عمل الكنافة واحدة من أهم أسرار نجاح عجينة الكنافة.

- استخدام الماء الدافئ خلال العجن أمر مهم للغاية.

- السميد مكونًا أساسيًا في عجينة الكنافة ولكن يمكن الاستغناء عنه بالدقيق.

عجينة الكنافة الخشنة

2 كوب دقيق قمح.

ماء فاتر للعجن.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- يوضع الدقيق والملح الناعم ويُقلبا جيدًا.

- يُضاف الماء الفاتر تدريجيًا مع العجن باستخَدام اليدين أو باستخدام العجان، وذلك حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- تُسكب عجينة الكنافة الخشنة في الماكينة المخصصة لإعداد الكنافة، ثم اتبعي الخطوات الخاصة بعمل ماكينة الكنافة.

- يمكنك استخدام عجينة الكنافة الخشنة في إعداد وصفات الكنافة الرائعة بالبيت.

- في حالة عدم وجود ماكينة الكنافة، يمكنك وضع العجين في كيس وعمل فتحة صغيرة للغاية به، وسكب العجين على مقلاة غير لاصقة كبيرة لتجنب لصق العجين، ويُستخدم فورًا أو يوضع في الفريزر.

طريقة عمل عجينة الكنافة بالمنزل بالصور

2 كوبين دقيق سميد ناعم.

كوب دقيق القمح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملَعقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقه كبيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة خميرة الفورية.

مياه دافئة للعجن.

طريقة التحضير

- يُوضع الدقيق والسمِيد والسكر والمِلح في وعاء واسع للعجن، وتُخلط المكونات.

- يُضاف البيكنج بودر والخميرة وبيكربونات الصوديوم مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

- تُضاف كمية المياه الدافئة بالتدريج مع العجن حتى تمتزج كل مكونات عجينة الكنافة الناعمة، وتحصلي على العجينة المتماسكة.

- يُفضل العجن باليد عن طريق الفرك، وإذا لم تتماسك جيدًا ضعي القليل من المَاء بالعجينة.

- تُفرد عجينة الكنافة الناعمة في صينية واسعة ومناسبة، ثم غطيها باستخدام منشفة دافئة، واتركيها لتتخمر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

- بعد تخمر العجينة، ادخليها إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة، وبعدها اخرجيها حتى تبرد.

- اكسري وافركي الكنافة، ثم ضعيها في محضرة الطعام واضربيها حتى تحصلي عليها ناعمة ثم استخدميها.

طريقة عمل عجينة الكنافة بدون سميد

¾ كوب ماء دافئ.

كوب دقيق.

½ كوب نشا.

3 ملاعق كبيرة زيت.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي، يوضع الماء، ثم تضاف باقي المقادير، واخلطيها جيدًا.

- يُصفى الخليط في وعاء كبير، حتى تتخلصي من أي شوائب.

- يُوضع العجين في زجاجة مفتوحة من الأسفل فتحة واحدة بمسمار رفيع.

- يُسخن صاج الكريب، أو مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق.

- يوزع العجين على المقلاة بشكل دائري لتشكل خيوطًا رفيعة.

- تُترك الخيوط على النار لمدة دقيقتين، ثم افرغي العجين من المقلاة.

- استخدمي العجين فورًا، أو احتفظي به في الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة عمل عجينة الكنافة الشعر

نصف كيلو دقيق القمح.

نصف كيلو دقيق السميد.

3 أكواي لبن حليب.

2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر

طريقة التحضير

- يُوضع الدقيق والسميد في وعاء ويقلبا جيدًا.

- يُضاف اللبن تدريجيًا ويُفضل أن يكون دافئًا بعض الشيء لسهولة العجن، واعجني بشكل جيد.

- يُضاف ماء الزَهر على الخليط مع الاستمرار بالعجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- تُوضع العجينة في صينية مناسبة ثم يُترك العجين ليرتاح لمدة 15 دقيقة.

- تُدخل الصِينية إلى فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها من 20 إلى 30 دقيقة حتى تتحمر.

بعد إخراج الصينية اتركيها قليلًا حتى تبرد.

- كسري الكنافة ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي، واضربيها بشكل خفيف حتى تحصلي على شعر الكنافة.