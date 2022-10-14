طلاء الأظافر يتألق بدرجات البني هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن طلاء الأظافر يتألق بدرجات البني في خريف/شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة فخمة تبعث على الدفء.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن درجات البني تطل بمظهر كريمي أو لامع، مشيرة إلى أنها تتناغم مع الإطلالات أحادية اللون، التي تكتسي بالبيج أو الأبيض الكريمي.

وأشارت "Elle" إلى أنه يمكن للمرأة الحصول على إطلالة أكثر جاذبية وسحرا من خلال اللجوء إلى مانيكير "كتل الألوان" (Color Blocking)، أي تزيين الأظافر بدرجات بنية فاتحة وداكنة.

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