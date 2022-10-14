السخونة والبرودة لتخفيف آلام الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور مونتر ساباريني إنه يمكن تخفيف آلام الظهر بواسطة السخونة أو البرودة، وذلك تبعا لنوع الألم.

وأوضح جراح الأعصاب الألماني أن السخونة تعمل على تخفيف آلام الشد العضلي والآلام المزمنة؛ حيث إنها تعمل على تحسين سريان الدم، ومن ثم تساعد على الشعور بالاسترخاء.

أما البرودة فتفيد في تخفيف آلام الكدمات أو الالتهابات الحادة أو انحصار الأعصاب؛ نظرا لأن البرودة تعمل على إبطاء انتقال محفزات الألم إلى الدماغ، الأمر الذي يعد مفيدا في حالات الانزلاق الغضروفي أو ألم الظهر أو الألم الوركي.

وبشكل عام، أكد جراح الأعصاب الألماني أن السخونة والبرودة لا تعالجان سبب آلام الظهر، ولكنهما تخففان المتاعب فقط؛ لذا فهما لا تحلان محل العلاج الطبي.

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