كيف تستفيد المرأة من يوم الجمعة؟.. «اهتمي بالدعاء والصلاة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوم الجمعة مرتبط بالإجازات والعبادات والأدعية، وتحاول المرأة دائمًا اقتطاع وقتًا لنفسها في هذا اليوم لتتقرب فيه إلى الله ولتستفيد المرأة من يوم الجمعة، الذي يكثر فيه الدعاء وسماع وقراءة القرآن، وفيما يلي، أفضل وقت للدعاء في يوم الجمعة وصلاة الجمعة للمرأة، بحسب بث مباشر لدار الإفتاء المصرية ردت فيه على تلك التساؤلات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صلاة الجمعة للمرأة

صلاة الجمعة واجبة على الرجل في المسجد وليس للمرأة، ومن الأسئلة الشائعة حول كيف تستفيد المرأة من يوم الجمعة، وهل يجب النزول للمسجد لصلاة فيه؟، إذ ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: «هل صلاة الجمعة في البيت تكون في أثناء خطبة الجمعة أم بعد الخطبة؟» لمعرفة حكم صلاة الجمعة في المنزل للنساء وكيف تصليها، ليجيب عليها أحد شيوخ الأزهر الأجلاء عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية قائلا: «الصلاة في هذه الحالة لا تكون صلاة جمعة، لكنها صلاة ظهر، وبمجرد دخول وقت الصلاة ويجوز أن تؤدي صلاة الظهر وليس عليها انتظار نهاية الخطبة».

والمرأة ليست ملزمة بصلاة الجمعة، ولكن إذا نزلت للجامع أوضحت الإفتاء: «بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة فهي إذا نزلت لصلاتها في المسجد بالمصلى الخاص بالنساء، فهي هنا ملزمة بالاستماع إلى الخطبة ومتابعة الإمام وتصلي مع الجماعة صلاة الجمعة، أما غير ذلك فتصليها في البيت ظهرًا وليست جمعة، وليس عليها انتظار نهاية الخطبة فهي بمجرد انتهاء الأذان تتوضأ ثم تصلي».

أفضل وقت للذكر والدعاء

أوضح الشيخ أحمد وسام من دار الإفتاء المصرية، إن هناك أوقات كثير مثالية للذكر، من بينها وأفضلها ذكر الله يوم الجمعة، ووقت السحر، ومن الخصوص الإنسان وهو مسافر، أو إذا وقع عليه نوع من الظلم، أو إذا صام المسلم فوقت الإفطار له دعاء مستجاب: «أهم شيء في الدعاء صدق التوجه لله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر المسلم بهذا الدعاء معنى العبادة، وفالدعاء هو العبادة بحسب رسول الله، ويجب أن يكون الدعاء على جهة عبادة ربك، وليس مجرد الطلب».

وأكمل «وسام»: «أفضل ذكر قول لا إله إلا الله، وهذا في جهة العموم، أما في جهة الخصوص فإننا ننبه إلى معنى مهم جدًا، إذ يجد المسلم قلبه، الله سبحانه وتعالى مدح الذاكرين والذاكرات لله كثيرًا»، واختتم «وسام» حديثه: «يجب أن نكثر من الصلاة على النبي، ومن الاستغفار وكذلك نكثر من قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسوا الله، وكما قلنا بما يحب المسلم أن يذكر ربه».