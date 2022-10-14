مي عزالدين تعلن عن مسابقة «التبرع لـ بهية مقابل هدية» في أكتوبر الوردي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن عمل الخير أصبح عادة مي عزالدين، فبعد تسليم أمس، فستان الزفاف من فيلم عمر وسلمى لإحدى الفتيات، قررت أن يكون لها دورًا في شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بضرورة الكشف المبكر وكل ما يتعلق بمرض سرطان الثدي، لتعلن الفنانة عن ثاني مسابقة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل مسابقة بهية لـ مي عزالدين

وأعلنت مي عزالدين عن تبرعها بفستان بوستر مسلسل «دلع البنات» من خلال مقطع فيديو، وهو عبارة عن فستان سواريه أحمر لامع، قصته ميرميد وهو بروتال من الأعلى على شكل قلب، وكتبت «عزالدين» في تعليقها على الفيديو الذي احتور صورًا للفتسان وصور المتسابقة السابقة: «يا ترى مين هتكون مكان رنا الشهر الجاي بإذن الله؟».

وأكملت في تعليقها: «من النهاردة لمدة أسبوع، أي بنت هتبعت 3 رسايل لرقم 9602 (زكاة بهية لسرطان الثدي) وتاخد سكرين شوت تعملي بيها تاج إنها بعتت الرسايل، واستلمت رسالة رد من المؤسسة، هتبقى دخلت في سحب عشوائي على فستان بوستر مسلسل دلع بنات، الفائزة هقابلها وأديها الفستان مش للاستعمال أكيد، ولكن ذكرى مني ونتصور مع بعض بإذن الله».

مسابقة مي عزالدين لصالح مؤسسة مجدي يعقوب

والجدير بالذكر، أن تلك ثاني مسابقة لـ مي عزالدين، إذ أعلنت من قبل عن مسابقة التبرع بفستان زفافها في فيلم «عمر وسلمى»، مقابل تبرع الأشخاص لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وبالفعل سلمته لفائزة تدعى رنا.