طريقة عمل حمام زيت مناسب لشعرك في المنزل.. اعرفي الفوائد والأضرار

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حمامات الزيت من أكثر الأشياء التي تعمل على صحة الشعر وترطيبه ونعومته وتغذيته بشكل كامل، ولكن ما هي أضرار حمامات الزيت للشعر؟، والفوائد؟ وكذلك مدة عمل حمامات الزيت، وفيما يلي، كل ما تريدين معرفته عنها، وذلك بحسب موقع ستايل كريز المتخصص في لايف ستايل والموضة والجمال وموقع هيلث لاين الطبي.

أضرار حمامات الزيت للشعر

عند استخدام الزيت على فروة رأسك، يجب إجراء اختبار للتأكد من عدم إصابتك بالحساسية، ويجب اختيار البقعة قبل استخدام الزيت في شعرك، وذلك بوضع نقطة من الزيت على الرأس للتأكد من عدم تعرضك للحساسية.

ووجدت الأبحاث أن استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على الزيوت المعدنية، آمنة بشكل عام، وفيما يلي بعض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن عمل حمام الزيت:

- رد فعل تحسسي

ردود الفعل التحسسية نادرة نسبيًا، وتشمل أعراضها، الإحمرار أو التورم أو الحكة أو الطفح الجلدي.

- تهيج فروة الرأس

يبلغ بعض الأشخاص عن تهيج فروة الرأس بعد استخدام الزيوت.

- تهيج العين

إذا دخل الزيت في عينيك، فقد يتسبب ذلك في حدوث تهيج، ومن الجيد أن غسلها على الفور.

- حَبُّ الشّبَاب

لا تسبب الزيوت ظهور حب الشباب بشكل عام، ولكن يمكن أن تؤدي إلى ذلك في بعض الأحيان.

فوائد حمامات الزيت للشعر

- تلعب الزيوت دورًا مهمًا في حماية الشعر من التآكل والتلف المنتظم، إذ يقلل وضع الزيت على الشعر بانتظام من إجهاد الشعر، أو تورمه وتجفيفه.

- تحمي الزيوت من المواد الخافضة للتوتر السطحي عن طريق ملء الفراغ بين خلايا البشرة.

«الزيت يساعد في صحة فروة الرأس، عندما تدلكي فروة الرأس بلطف، فهذا يساعد في التقشير، وأحيانًا يساعد في تقليل تساقط الشعر»، كما تقول الدكتور خوشبو جاروديا، خبيرة الشعر وفروة الرأس.

تشرح «جاروديا» أن الزيوت تحتوي على أحماض دهنية تساعد على استبدال الدهون في الشعر التي يجري فقدها بسبب العلاجات الكيميائية أو التصميم أو حتى التلوث.

وتلعب الدهون دورًا مهمًا جدًا في جعل الشعر يبدو بصحة جيدة، كونها تحافظ على لمعانه، كما يساعد الزيت في تقوية جذع الشعر، خاصة في حالة الشعر المتطاير والجاف، ومن المفيد ترك الزيت في الشعر طوال الليل.

مدة عمل حمامات زيت للشعر

يُفضل وضع الزيت على الشعر كل يوم تقريبًا كجزء من الروتين اليومي، على الرغم من أن هذا قد لا يكون سهلا للجميع، لذلك يمكن وضع الزيت مرتين على الأقل في الأسبوع، ويفضل تركه لمدة ليلة قبل غسل شعرك.

وإذا لم يكن من الممكن ترك الزيت طوال الليل، يمكن وضعه على شعرك قبل الاستحمام بساعة، ولفي رأسك بمنشفة ساخنة، تلك الطريقة تستخلص بعض العناصر الغذائية من الزيت في فترة زمنية قصيرة.

كيفية عمل حمامات زيت للشعر للرجال

تعمل حمامات الشعر للرجال مثل النساء تمامًا، ولكن يمكن وضعها لمدة أقل على الشعر، مثلًا وضعها وتركها لـ20 دقيقة أو نصف ساعة ويمكن أن تطول لساعة كاملة، ولها نفس الفوائد وتمنح الشعر العناصر الغذائية اللازمة.

هل الحمام زيت ينعم الشعر؟

أجابت «جاروديا» على ذلك الأمر، قائلة إنه على حسب حمام الزيت المناسب للشعر، فإنه إما يمنح الشعر الترطيب المناسب أو يغذيه أو يطوله أو يكثفه، وله العديد من الفوائد من بينها التنعيم، ولكن يجب اختيار الزيوت التي تنعم الشعر ووضعها بشكل روتيني لكي يصبح أكثر انسيابية ونعومة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة سارة قطب، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على «سي بي سي»، أنه لا يجب نزول الماء مع حمامات الزيت على الشعر، وإنما يجب غسله جيدًا بالشامبو قبل استخدام حمامات السباحة والبحر، لأن ذلك يؤدي إلى ضرر في الشعر، وكذلك يحدث تغييرًا في كيمياء الماء.

وشرحت «قطب» أنه ينبغي استعمال حمامات الزيت بحذر، وعدم تركها لمدة طويلة على فروة الرأس، كي لا تحدث أضرارا للبشرة.