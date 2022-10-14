الامارات | شقة سمير صبري معروضة للبيع بـ 3.5 مليون جنيه .. و"نيللي وليلى" تُكذّبان الإعلان ( صور )

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت إحدى الصفحات المتخصصة في التسويق العقاري في مصر، إعلاناً على موقع "فيسبوك"لبيع منزل الفنان الراحل سمير صبري، بما يشمله من أثاث، وذلك بقيمة 3.5 مليون جنيه.

ومنذ وفاة الفنان المصري سمير صبري، في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز الـ85 عاما، أثيرت أنباء مختلفة حول خلافات واسعة بين ورثته، وتناولت تقارير صحفية تلك الخلافات خلال الأيام الأخيرة.

وحمل الإعلان مجموعة من الصور الخاصة بشقة الفنان الراحل، والتي تبلغ مساحتها 200 متر ومسجلة بالشهر العقاري مع حصة بالأرض والكراج، معروضة للبيع بسعر 3.5 مليون جنيه مصري شامل الأثاث والأجهزة.

وأثار الإعلان جدلا واسعا جدَّد الحديث عن خلاف محتمل بين الورثة. لكن مالكتي المنزل، وهما (نيللي وليلى) ابنتا خالة الفنان الراحل، سرعان ما نفتا ذلك الأمر تماماً. وقالتا أنهما فوجئتا بالإعلان، ولا تعرفان من قام بنشره، وتعجبتا كيف ينشر شخص مثل هذا الإعلان وهن المالكات الحاليات للمنزل.

وكانت الشقة المذكورة في الإعلان ملكاً للفنان الراحل سمير صبري، فبل أن يتنازل عنها قبل حوالي عشرة أعوام لابنتي خالته (نيللي وليلى).

ويذكر أن كلاً من ليلى ونيللي كانتا ترعيان الفنان الراحل قبل وفاته، وتهتمان بكافة تفاصيل حياته وحتى بمأكله ومشربه، وكان دائماً ما يصفهما بأنهما "اخواته البنات".