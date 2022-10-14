7 فواكه تتربع على عرش الفوائد منها «الكيوي».. «منجم فيتامينات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفواكه بأشكالها وأنواعها وألوانها المختلفة مليئة بالعناصر الغذائية المهمة للغاية، حيث تعتبر صحية جدا عند تناول أنواع مختلفة منها، ولذلك يجب تناولها باعتدال، ولكن هناك 7 أنواع من الفاكهة تتربع على العرش وتعرف بـ ملوك الفواكه، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

ملوك الفواكه الـ7

قال دكتور محمد حلمي إن تلك الفواكه تعتبر ملوك الفاكهة والمناعة التي نحتاجها في تلك الأيام، وذلك لفوائدها الكثيرة ولاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الهامة وتلك الفواكه هي:

الفراولة.

التوت.

الكريز.

العنب الأحمر.

الكيوي.

المانجو.

التفاح الأحمر.

مليئة بمضادات الأكسدة

ووصف حلمي تلك الفواكه بأنها مناجم الفيتامينات خاصة فيتامين سي، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة من العيار الثقيل، كما أنها غنية جدا بمضادات الالتهابات، ونصح حلمي بعمل كوكتيل من تلك الفواكه أو من الأنواع المتاحة وأخذ منها كوب كامل بدون أي إضافات، أو مع 5 حبات مكسرات أو سوداني أو ربع ثمرة أفوكادو كمصدر للدهون الصحية والألياف لتقليل تأثير سكر الفاكهة.