تسريحات شعر بسيطة للمناسبات والمنزل.. «سريعة ومش هتاخد منك وقت»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يبحث الكثير من السيدات والأمهات عن تسريحات شعر بسيطة للمناسبات وأيضا للمنزل، وتعد تسريحة ذيل الحصان من أكثر تسريحات الشعر الشائعة لكن هناك العديد من التسريحات الأخرى التي تظهر جمالك مع بساطتها وتخص المنزل والأطفال وأيضا المناسبات، ولهذا يقدم «هن» في التقرير التالي تسريحات شعر بسيطة لمختلف الأعمار والمناسبات وفقا لموقع «Pinterest».

تسريحات شعر بسيطة للبيت

تعد أول تسريحات الشعر البسيطة للبيت والتي تناسب أيضا الشعر القصير هي تسريحة ضفيرة التاجة وهي كالآتي:

تسريحة ضفيرة التاج من التسريحات التي لا تستغرق الكثير من الوقت، وتضيف أناقة وجاذبية للمرأة، وتعتمد على الجمع بين ضفيرتين مع لف الأطراف المتبقية من الشعر وترك خصلات الشعر الأخرى يتدلى على الظهر.

ثانيا تسريحة الوردة وهي من التسريحات التي تناسب الشعر القصير والطويل وتضيف جاذبية وجمال لشعرك، وهي من أكثر الأنواع انتشارا في الكثير من الدول الأوروبية وتعتمد عليها السيدات والفتيات الصغار، ولا تحتاج لوقت كبير ويمكن إعدادها قبل الخروج من المنزل في دقائق، وتتناسب تلك التسريحة، مع الفتيات ذوات الشعر الطويل، وتكون من خلال تقسيم الشعر إلى قسمين مع ربط إحداهما إلى أعلى، ثم تقسيم الشعر المربوط إلى جزئين ومن ثم إدخلال الشعر عبر الرباط للحصول على شكل أنيق يشبه الوردة.

تسريحة الضفائر المتعددة، ويمكن إعدادها من خلال تصفيف الشعر على طريقة ذيل الحصان، ووضع شريط بسيط فيها، مع تقسيم الجزء المتبقي من الشعر إلى نصفين أخرين.

تأتي الخطوة التالية، هي عمل ضفيرتين من باقي الأقسام، وبعدها لف كل ضفيرة بشريط مع إدخال الفراغات بين الشعر وبعضه، ثم القيام بتثبيت جوانب الشعر بإكسسوارات بسيطة غير متكلفة، ويمكن الانتهاء من تلك التسريحة في دقائق معدودة.

تسريحات شعر بسيطة للأطفال

بديلة الضفيرة الفرنسية، وهي واحدة من أهم تسريحات شعر الأطفال البسيطة، ويمكن إعداد هذه التسريحة من الأمام وحتى من الخلف تعمل هذه التسريحة هذا على إبقاء الشعر في الخلف بنفس طريقة الضفيرة الفرنسية.

الضفائر المتقاطعة، وهي واحدة من تسريحات الشعر التي يحبها الأطفال ويمكن أن تتكون من 5 لـ 8 ضفائر متقاطعة بالشعر وأيضًا تصلح للشعر الصغير والكبير وقادرة على أن تحافظ على ثبات الشعر وظهوره بشكل جذاب.