الامارات | دراسة: تراجع عدد المواليد في أوروبا قد يكون مرتبطا بمخاوف الموجة الأولى من كوفيد-19

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باحثون إن أوروبا شهدت تراجعا في عدد المواليد الذين ولدوا في يناير عام 2021 بنسبة 14% مقارنة بالمواليد الأحياء خلال نفس الشهر من الأعوام السابقة، وأن ذلك ربما يكون قد نتج عن مخاوف من أزمة كوفيد-19 الصحية في الموجة الأولى للجائحة.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن علماء سويسريين قولهم إن الدول التي شهدت أشد حالات الإغلاق في أوائل عام 2020، ووحدات العناية المركزة المكتظة بشكل مفرط، شهدت أكبر انخفاض في المواليد الأحياء بعد ذلك بمدة تسعة إلى عشرة أشهر.

وذكر الفريق أن هذه النتائج، التي نشرت في مجلة "هيومان ريبرودكشن"، قد تؤدي إلى "تبعات على المدى الطويل على التركيبة السكانية خاصة في أوروبا الغربية"، حيث ترتفع نسبة كبار السن.

وشهدت بريطانيا وويلز انخفاضا بنسبة 13% في عدد المواليد الأحياء في يناير 2021 ، مقارنة بنفس الشهر من عامي 2018 و 2019 - بينما انخفض عدد الأطفال المولودين في اسكتلندا بنسبة 14%.

وشهدت ليتوانيا ورومانيا أكبر انخفاض في المواليد الأحياء بنسبة 28% و 23% على التوالي.

ووجد الباحثون أن السويد ، التي لم تشهد عمليات إغلاق ولكن كان بها عدد كبير من الوفيات، لم تشهد انخفاضًا في المواليد الأحياء.