"الجريج" يتربع على عرش ألوان الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن "الجريج" (Greige) يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في خريف/شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تبعث على الدفء.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن "الجريج" هو مزيج لوني من الرمادي البارد والبيج الدافيء، مشيرة إلى أن هذا اللون الفريد يمتاز بطابع أنيق يناسب كل الأوقات.

وأشارت “Elle” إلى أن "الجريج" يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع الدرجات الفاتحة كالأبيض والكريمي. كما يمكن الحصول على إطلالة أكثر جاذبية من خلال تنسيقه مع الأزرق الصارخ أو الأصفر النيون؛ حيث تخلق هذه التوليفة اللونية تباينا جذابا يخطف الأنظار.