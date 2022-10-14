التغذية السليمة تخفف متاعب المتلازمة السابقة للحيض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد إن التغذية السليمة تساعد في تخفيف متاعب المتلازمة السابقة للحيض، موضحة أنه ينبغي الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات، التي تُفاقم متاعب المتلازمة، ألا وهي: الأطعمة المملحة؛ لأنها تعزز احتباس السوائل بالجسم، والكافيين؛ لأنه يرفع مستوى العصبية والتوتر وسرعة الاستثارة، بالإضافة إلى الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة؛ كونها غير صحية.

وأضافت الرابطة أنه على العكس من ذلك يمكن تخفيف متاعب "المتلازمة السابقة للحيض" من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" مثل منتجات الألبان، وفيتامين B6 مثل الموز ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات وسمك السلمون، والمغنيسيوم مثل الكاكاو والموز.

جدير بالذكر أن المتلازمة السابقة للحيض هي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية والعاطفية، التي تظهر على المرأة قبل فترة الحيض، والتي تكون شديدة لدرجة تعيق المرأة عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وتتمثل أعراض هذه المتلازمة في آلام البطن والتقلصات والتقلبات المزاجية واحتباس السوائل والصداع والتعب.

وإلى جانب التغذية السليمة، يمكن أيضا تخفيف متاعب المتلازمة السابقة للحيض من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.

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