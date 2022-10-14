أهمية أوميجا 3 لصحة العين.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مؤسسة "عين" الألمانية إن الأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميجا 3" تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين؛ حيث إنها تساعد الغدد الدمعية على إفراز الدموع، ومن ثم تحمي العين من الجفاف.

وأضافت المؤسسة المعنية بصحة العين أن "أوميجا 3" تدعم عملية التمثيل الغذائي للعين، وهي عنصر مهم في شبكية العين؛ حيث إنها تدعم القدرة على رؤية النور والظلام.

وأشارت المؤسسة إلى أن المصادر الغذائية الغنية بأحماض "أوميجا 3" تتمثل في المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والرنجة والسردين والماكريل.

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