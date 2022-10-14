«هالة» في معرض تراثنا نيابة عن ابنتها: «بنبات قدام النار عشان شغلنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمظهرها الأنيق، وابتسامتها العريضة، تجذبك السيدة هالة محمد، صاحبة الـ 57 عاما، وهي تتوسط منتجات البورسلين بألوان الباستيل المميزة واللامعة، تعرض منتجاتها المختلفة من الطواجين والفناجيل والأطباق المُختلفة المستخدمة كقطع ديكور، داخل معرض تراثنا، لا تمل ولا تكل من قلة الزبائن تعرف جيدًا من هم زبائنها، وزبائن فن ابنتها، صاحبة المشروع.

«أنا بقف هنا نيابة عن بنتي، وده شغلها اللي بساعدها فيه» للعام الثاني على التوالي بمعرض تراثنا، تتواجد السيدة الخمسينية، رفقة ابنتها «أشجان» صاحبة منتجات البورسلين الملونة، بصفتها جندي مجهول في مشروعها: «بنتي عندها دراسة بكلية التربية الفنية، وماجيستير، طبيعي أنا اللي أقف مكانها، خاصة إن معاها خطوة بخطوة وهي بنتي الوحيدة».

المكوث بالليالي أمام النار لتسوية الفخار

تمكثان بالليالي أمام النار لتسوية الفخار، وتشكيله وتحضير الألوان، مراحل مُتعسرة كثيرة تمر بها «أشجان» ووالدتها، وفقًا لما ذكرتها لـ «الوطن»: «بنتي فضلت 4 سنين بتجرب وتعمل ألوان الباستيل اللامعة دي، عشان تطلع الدرجات دي وهي الوحيدة المتفردة بيها، من حيث الخامة والتشكيل، ومفيش حاجة مش متعبة بالعكس الأمر صعب جدًا علينا».

التواجد أمام نيران الأفران أصعب ما يواجه الأم وابنتها: «ساعات بنبات قدام نار الفرن علشان نطلع المنتجات دي، بالجودة والخامة دي، وكل قطعة بتاخد مننا وقت في التشكيل والتجريد والتسوية والتلوين، وعلى الحال ده من 4 سنوات».

بيجيلنا مشاهير وأسعارنا متفاوتة

المشاركة في معرض تراثنا بهدف الدعايا، وغاية السيدة وابنتها: «الأجواء هايلة وبنشوف ناس مختلفة، ونتعرف على فنون جديدة، لكن مش الكل عارف الفن ده وبيشتريه من الزوار، لكن كتير بيطلبوا مننا طلبات بعد المعرض من اللي شافوها، وخاصة المشاهير زي هنا شيحة ورانيا فريد شوقي، وأي حد بيقدر النوع ده من الفنون».

أسعار متفاوتة تعرضها السيدة «هالة» تقدر بها منتجاتها ومشقة ابنتها وموهبتها أيضًا: «ممكن الفاز تبدأ من 250 لـ 300 جنيه، والطواجين 350، غير القطع الصغيرة والأكبر كل قطعة وليها سعرها».