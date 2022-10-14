حامل؟ هذه الأطعمة محظورة عليك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ–

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تناول منتجات الحليب الخام واللحوم والأسماك النيئة أثناء الحمل؛ نظرا لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا الخطيرة، التي تُلحق أضرارا جسيمة بالجنين كالإصابة بمشاكل في الدورة الدموية أو بتلفيات في الأعضاء أو المخ، كما أنها قد تؤدي إلى حدوث ولادة مبتسرة أو إلى الوفاة في أسوأ الأحوال.

وأوضحت الرابطة أن خطر الليستيريا يكمن أيضا في أنواع الجبن الطري المصنوع من لبن مُبستر والمحار والأسماك المُدخنة والمُملحة، وكذلك في البراعم النيئة والخضروات والفواكه غير المغسولة.

وتتمثل أعراض إصابة الحامل ببكتيريا الليستيريا في الحمى والرعشة ومشاكل بالجهاز الهضمي. وتستلزم هذه الأعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة.

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