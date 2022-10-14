توقعات الأبراج وحظك اليوم 14-10: تحسن مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل:
مهنيًا برج الحمل: تشعر بالحساسية الشديدة في العمل، ما يؤثر على أدائك.
عاطفيًا: أنت سعيد ومتفائل وتشعر بالحب.
ماليًا: تعمل وتفكر بجد مؤخرًا لإيجاد حلول للأزمة المالية.
- برج الثور:
مهنيًا برج الثور: من الواضح أن إعادة التوازن أمر جيد إذا كنت تبحث عن المتعة بدلاً من الإحباط.
عاطفيًا: تحسن حالتك النفسية يقوي علاقتك بشريكك بشكل واضح.
ماليًا: تنفق الكثير من الأموال، كن حذرًا.
- برج الجوزاء:
مهنيًا برج الجوزاء: حاول أن تكون صريحاً مع زملائك.
عاطفيًا: ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردك للتخطيط لأمورك مع شريك الحياة.
ماليًا: أنت تفهم الأشخاص جيداً، لذلك استخدم هذا لتجعل أمورك المالية جيدة.
- برج السرطان:
مهنيًا برج السرطان: تفكيرك عملي جدًا اليوم.
عاطفيًا: تواجه صراعًا مع أحد أفراد أسرتك.
ماليًا: النفقات المرتبطة بتجديد منزلك أكثر من المعتاد.
- برج الأسد:
مهنيًا برج الأسد: لديك فرصة للبحث في وظيفة جديدة.
عاطفيًا: ستصلك رسالة نصية من أحد أحبابك، تسعد بها كثيرًا.
ماليًا: تحتاج إلى تصفية ذهنك، للتفكير جيدًا بشأن الأمور المادية.
- برج العذراء:
مهنيًا برج العذراء: أنت تخاف من إيذاء الآخرين، اتبع طريقك الخاص.
عاطفيًا: هذه هي اللحظة المناسبة لتلتخلص من العلاقات السامة في حياتك.
ماليًا: أنت متردد للغاية في الخروج من المواقف والأزمات المالية.
- برج الميزان:
مهنيًا برج الميزان: دماغك اليوم مليئة بالأفكار.
عاطفيًا: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة.
ماليًا: تطالب اليوم بمستحقاتك المالية في عملك.
- برج العقرب:
مهنيًا برج العقرب: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.
عاطفيًا: تسيطر عليك شعورًا بالحب تجاه الطرف الآخر.
ماليًا: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.
- برج القوس:
مهنيًا برج القوس: ترغب في الهروب من الروتين اليومي في وظيفتك.
عاطفيًا: تسيطر عليك رغبة إلى السفر للأماكن الجديدة مع شريكك.
ماليًا: عليك التوفيق بين رغباتك والتزاماتك المالية.
- برج الجدي:
مهنيًا برج الجدي: أنت على وشك استعادة كل طاقتك الجسدية، ما يؤثر إيجابيًا على عملك.
عاطفيًا: أنت بحاجة إلى تخصيص بعض الوقت بمفردك، لتقييم علاقتك بشريك الحياة.
ماليًا: تتحسن اليوم أمورك المادية بشكل كبير.
- برج الدلو:
مهنيًا برج الدلو: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.
عاطفيًا: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.
ماليًا: عليك التركيز في عملك لزيادة دخلك.
- برج الحوت:
مهنيًا برج الحوت: امض قدمًا في عملك، ولا تلتفت لآراء الآخرين.
عاطفيًا: حاول أن تتعامل مع الخلافات العائلية بحكمة.
ماليًا: تشعر بالراحة والسعادة، نتيجة لاستقرار أحوالك المالية.
لمتابعة توقعات الأبراج ومعرفة حظك في جميع المجالات وصفات برجك.. اضغط هنا