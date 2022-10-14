توقعات الأبراج وحظك اليوم 14-10: تحسن مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل: تشعر بالحساسية الشديدة في العمل، ما يؤثر على أدائك.

عاطفيًا: أنت سعيد ومتفائل وتشعر بالحب.

ماليًا: تعمل وتفكر بجد مؤخرًا لإيجاد حلول للأزمة المالية.

- برج الثور:

مهنيًا برج الثور: من الواضح أن إعادة التوازن أمر جيد إذا كنت تبحث عن المتعة بدلاً من الإحباط.

عاطفيًا: تحسن حالتك النفسية يقوي علاقتك بشريكك بشكل واضح.

ماليًا: تنفق الكثير من الأموال، كن حذرًا.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء: حاول أن تكون صريحاً مع زملائك.

عاطفيًا: ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردك للتخطيط لأمورك مع شريك الحياة.

ماليًا: أنت تفهم الأشخاص جيداً، لذلك استخدم هذا لتجعل أمورك المالية جيدة.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان: تفكيرك عملي جدًا اليوم.

عاطفيًا: تواجه صراعًا مع أحد أفراد أسرتك.

ماليًا: النفقات المرتبطة بتجديد منزلك أكثر من المعتاد.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد: لديك فرصة للبحث في وظيفة جديدة.

عاطفيًا: ستصلك رسالة نصية من أحد أحبابك، تسعد بها كثيرًا.

ماليًا: تحتاج إلى تصفية ذهنك، للتفكير جيدًا بشأن الأمور المادية.

- برج العذراء:

مهنيًا برج العذراء: أنت تخاف من إيذاء الآخرين، اتبع طريقك الخاص.

عاطفيًا: هذه هي اللحظة المناسبة لتلتخلص من العلاقات السامة في حياتك.

ماليًا: أنت متردد للغاية في الخروج من المواقف والأزمات المالية.

- برج الميزان:

مهنيًا برج الميزان: دماغك اليوم مليئة بالأفكار.

عاطفيًا: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة.

ماليًا: تطالب اليوم بمستحقاتك المالية في عملك.

- برج العقرب:

مهنيًا برج العقرب: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

عاطفيًا: تسيطر عليك شعورًا بالحب تجاه الطرف الآخر.

ماليًا: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.

- برج القوس:

مهنيًا برج القوس: ترغب في الهروب من الروتين اليومي في وظيفتك.

عاطفيًا: تسيطر عليك رغبة إلى السفر للأماكن الجديدة مع شريكك.

ماليًا: عليك التوفيق بين رغباتك والتزاماتك المالية.

- برج الجدي:

مهنيًا برج الجدي: أنت على وشك استعادة كل طاقتك الجسدية، ما يؤثر إيجابيًا على عملك.

عاطفيًا: أنت بحاجة إلى تخصيص بعض الوقت بمفردك، لتقييم علاقتك بشريك الحياة.

ماليًا: تتحسن اليوم أمورك المادية بشكل كبير.

- برج الدلو:

مهنيًا برج الدلو: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.

عاطفيًا: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.

ماليًا: عليك التركيز في عملك لزيادة دخلك.

- برج الحوت:

مهنيًا برج الحوت: امض قدمًا في عملك، ولا تلتفت لآراء الآخرين.

عاطفيًا: حاول أن تتعامل مع الخلافات العائلية بحكمة.

ماليًا: تشعر بالراحة والسعادة، نتيجة لاستقرار أحوالك المالية.

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