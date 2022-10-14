"رأى أمر غير متوقع".. سائح يضع كاميرا سرية في غرفته بالفندق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

وضع رجل يدعى Arturo Brunello (أرتورو برينيلو) كاميرا سرية في غرفته للتحقق مما إذا كان أي شخص قد اقتحمها أثناء غيابه أم لا.

وما أثار صدمته هي أن الكاميرا سجلت موظفًا في الفندق وهو يتنقل بين حقائبه ويسرق الكحول من ثلاجته، رغم أنه يتم إخبار السائحين دائمًا بأن غرف الفنادق التي يقيمون فيها في مأمن من السرقة والاقتحام.

وادعى أرتورو أن أحد عمال الفندق، الذي كان من المفترض أن ينظف غرفته، بدأ بالبحث في حقائبه وفتح الأدراج أيضًا، وفق ما ذكر موقع "timesnownews".

وفتّش العامل أيضا الغرفة وفتح الخزانة وحقيبة الظهر، وانتشر هذا المقطع على نطاق واسع بعد أن شاركه أرتورو على منصة تيك توك، وتجاوز المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

وأبلغ أرتورو إدارة الفندق عن الموظف وتم فصله من العمل على الفور.

اقرأ أيضا:

"200 مليون جنيه وطيارة خاصة وهدية ألماس".. ما قصة تريند "أغنى شاب في مصر"؟

بخاتم ألماس وطائرة خاصة.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل مجددا

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟