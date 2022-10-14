من حياة كريمة لذوي الهمم.. «حواء» على رأس المشاركين بمعرض تراثنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأيادٍ ناعمة وفِكر حمل تراث مسقط رؤوسهن، تواجدت «حواء» على رأس المشاركين بمعرض تراثنا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفوا صفوفًا بجانب بعضهن البعض، وبدأت كلًا منهن تعرض منتجاتها، منهم من سعى للبيع وأخريات يسعين للدعايا، والبعض الآخر يكفيه شرف التجربة والمحاولة.

من أسوان والنوبة، للمجتمع الريفي والأقاليم، وجنوب وشمال سيناء، وُضعت المنتجات أمام الحضور التي صُنعت بكل حُب وعلم ودراسة، من المفروشات للإكسسوار للمشغولات اليدوية والملابس وغيرها الكثير.

العديد والعديد من حكايات الصبر والعمل الممزوج بالفن والموهبة داخل أروقة معرض تُراثنا، يرصدها «هُن» في قصص الكثير من السيدات المُلهمات اللاتي آتين من محافظاتهن للعاصمة لعرض منتجاتهن.