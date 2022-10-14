الامارات | «الباليرينا الإسبادريل».. نجم موضة الأحذية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Elle» أن «الباليرينا الإسبادريل» (Espadrilles Ballerinas) نجم موضة الأحذية النسائية هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة ومغلفة بالإحساس بالراحة الفائقة أثناء المشي.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء «الباليرينا الإسبادريل» يجمع بين مزايا حذاء «الباليرينا» المسطح وحذاء «الإسبادريل» الإسباني ذات النعل المصنوع من اللحاء المجدول.

وأضافت «Elle» أن حذاء «الباليرينا الإسبادريل» يأتي مصنوعاً إما من قماش الكانفاس أو الجلد، ويكتسي في غالباً بدرجات البيج والكريمي أو الأسود، في حين تزهو بعض الموديلات باللون الوردي أو تتلألأ ببريق الألوان الميتالك كالذهبي.

ويمتاز حذاء «الباليرينا الإسبادريل» بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال قماشي بقصة انسيابية أو تنورة متوسطة الطول (ميدي) أو فستان جريء.