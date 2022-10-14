الامارات | 40 فيلماً تستقطب أطفال «الشارقة السينمائي الدولي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمنت فعاليات اليوم الرابع من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022 » عروضاً مخصصة لطلبة المدارس في ثلاث وجهات، وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الأطفال المتحمسين، الذين جاؤوا بحافلات مدرسية صفراء اللون لمشاهدة 40 فيلماً متنوعاً، ألهمت جيلاً من الشباب الشغوف بالسينما والأفلام.

خاض الأطفال من المدارس الابتدائية مغامرة فريدة مع فيلم «صديقان»، للمخرج براسون تشاترجي، إضافة إلى تسعة أفلام، منها «وحيداً في المصعد»، و«أكثر جدة مملة في العالم بأسره»، و«قارب الكاياك»، و«جدّي»، وغيرها.

وفي فئة «أفلام خليجية قصيرة»، عرضت ثمانية أفلام، منها «علي وخروفه المعجزة»، و«جوّي»، و«من يحرقن الليل».

وعرضت «سينما فوكس» سيتي سنتر الزاهية بالشارقة فيلم الرسوم المتحركة الطويل «أوينك»،

والفيلم الكوري «زهرة من الورق»، والتونسي «قدحة»، وقدمت أفلام «صخرة القمر من أجل مَنداي»، و«فرحة»، و«أولاد البحر». كما شملت قائمة «أفلام من صنع الطلبة» كلاً من «حادث غير متوقع»، و«ملفوف مخلل»، و«ارقد بسلام»، و«دموع سين»، و«مِحْوَر»، و«بابا جعفر»، و«لحن نغمة رقص»، التي أثرت خيال الأطفال.

واستضافت «سينما فوكس» مردف سيتي سنتر بدبي عروضاً سينمائية لطلاب المرحلة الإعدادية، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأفلام، منها «الليلة التي غادرت فيها أميركا»، و«الإبرة»، و«بيت بيوت»، و«سلفادور دالي».