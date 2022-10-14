الامارات | «دبي للثقافة» تكثّف جهودها لافتتاح «مسرح الشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، الذي سينطلق من 19 حتى 26 أكتوبر الجاري على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، داعية جميع عشاق «أبو الفنون» للمشاركة في هذا الحدث الشبابي السنوي والاستمتاع بالعروض المشوّقة.

وتحت مظلة الكوميديا الهادفة، ينتظر الجمهور تجربة استثنائية من الفرجة المسرحية مع برنامج المهرجان الذي سينطلق عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، بحفل الافتتاح، والعرض الأول، وهو مسرحية «لمن يهمه الأمر» من تأليف محمد صالح وإخراج شعبان سبيت لفرقة «جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح».

ويشهد اليوم الثاني من المهرجان، 20 أكتوبر عرض مسرحية «البرواز» من تأليف سعود الزرعوني وإخراج محمد جمعة الدرمكي وتقديم جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح (المسرح الحديث). وفي اليوم الثالث للمهرجان، سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «آخر خبر» لفرقة «مسرح زايد للمواهب والشباب»، وهي من تأليف أحمد الماجد وإخراج سمير البلوشي.

أما يوم الأحد 23 أكتوبر، فسيشهد أمسية «شخصية العام المسرحية» التي ستُكرّم فيها الممثلة والمنتجة سميرة أحمد، يلي ذلك عرض مسرحية «دوبي» لفرقة مسرح ياس، من تأليف محمد صالح وإخراج عبدالله الحمادي. وفي اليوم الخامس من المهرجان، سيستمتع الجمهور بعرض لمسرحية «قصة» للمؤلفة ميرة المهيري والمخرج عبدالله الخالد المهيري، وتقدمها فرقة مسرح دبي الأهلي.

ويحمل يوم الثلاثاء، 25 أكتوبر، العرض الأخير في جعبة المهرجان، وهو مسرحية «حينما يرفع الستار» من تأليف عبدالله المهيري وإخراج يوسف القصاب، وتقدمها فرقة مسرح دبي الوطني.

وتختتم فعاليات المهرجان 26 أكتوبر، بحفل توزيع الجوائز التي تتنافس عليها الفرق المشاركة، وذلك على المسرح الرئيس للندوة، وسيتم الاحتفاء بألمع الشباب المتنافسين ضمن أكثر من 16 جائزة تغطي مختلف مكونات العمل المسرحي، من تمثيل وإخراج وتأليف وتصميم ديكور وإنتاج ومكياج وهندسة صوت، فضلاً عن المختصين في العروض البصرية والإضاءة ومصممي الأزياء.

يُشار إلى أن لجنة التحكيم تضم كلاً من الممثل والمنتج والمخرج الدكتور حبيب غلوم رئيساً، وخبير الفنون المسرحية السوري الدكتور عدنان سلوم عضواً، والفنانة الإماراتية الشابة إلهام محمد عضواً.