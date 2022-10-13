قبل الإصابة بأسابيع.. 40% من النساء يعانين من هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المعتاد أن الشعور بألم الصدر من أعراض الإصابة بالنوبة قلبية، ولكن هناك أحاسيس أخرى لا يعرفها الكثيرون.

وتتعرض العديد من النساء لنوبات قلبية يتم تجاهلها باعتبارها حالات أخرى، مثل القلق أو الحموضة المعوية.

ووجدت إحدى الدراسات أن ما يقرب من 40 % من النساء يعانين من عسر الهضم قبل الإصابة بنوبة قلبية، وفقا لصحيفة "thesun".

وفي بحث نُشر في مجلة Circulation، اكتشف الباحثون أن عسر الهضم كان شائعًا لدى النساء في الشهر الذي يسبق الإصابة بأمراض القلب.

وأفاد نحو 39 % من المجموعة بعسر الهضم قبل النوبة القلبية.

وكان الهدف من الدراسة هو وصف أعراض مرض الشريان التاجي لدى النساء بدقة من أجل تقديم صورة كاملة لعلامات التحذير.

وذكر الباحثون في بحث سابق، أن ما بين 85 إلى 90 % من النساء حددن عدة أعراض مختلفة في الفترة التي سبقت إصابتهم بالنوبة القلبية.

وكانت الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا التي أبلغت النساء عن تعرضهن لها في الشهر السابق للإصابة هي:

إجهاد غير عادي (71 %).

اضطرابات النوم (48٪).

ضيق التنفس (42 %).

عسر الهضم (39 %).

القلق (36٪).

خلال النوبة القلبية، أبلغت النساء عن:

ضيق في التنفس (58 %).

الضعف (55 %)

إجهاد غير عادي (43 %).

التعرق بارد (39٪).

الدوخة (39٪).

ما يمكنك القيام به لتقليل المخاطر:

تقول روث جوس، ممرضة القلب في مؤسسة القلب البريطانية، إن هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها جميعًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وهي كالتالي:

-الحفاظ على وزن صحي:

هذا يحسن صحة القلب والدورة الدموية، لذا من الأفضل القيام بإجراء تغييرات صغيرة، مثل تقليل أحجام الحصص وزيادة نشاطك البدني.

-الحركة:

من المهم لصحة قلبك أن تحصل على 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع، ومن ضمن هذه التمارين المشي السريع أو ركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة.

-إدارة ضغط الدم:

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن الضروري الحفاظ على وزن صحي، والتوقف عن التدخين، وتقليل الملح والكحول، والحفاظ على النشاط البدني وتناول الأدوية الموصوفة.

-الكوليسترول الصحي:

الكوليسترول الضار يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الدورة الدموية، ولكن يمكنك المساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول عن طريق الحد من كمية الدهون المشبعة التي تتناولها، وأن تكون أكثر نشاطًا واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

-الإقلاع عن التدخين:

هو أكبر شيء يمكنك القيام به لمساعدة قلبك، إضافة إلى أن المدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية مرتين تقريبًا مقارنة بمن لم يدخنوا مطلقًا.

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