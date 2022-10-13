علامة تحذيرية في ساقيك تكشف إصابتك بسرطان المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نفترض أن الكثير منا يعرف أعراض السرطان، ولكن قد لا تكون بعض العلامات واضحة تمامًا.

وسرطان المثانة من أكثر الأنواع شيوعًا خصوصا عند كبار السن، حيث يتم تشخيص معظم الحالات الجديدة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

ونظرًا لأن الأعراض يمكن أن تكون غامضة تمامًا، يتم تشخيص حوالي ربع الحالات في مرحلة متأخرة، خاصة عند النساء، لذا يتسبب في وفاة نصف المصابين به، وفقًا لمؤسسة Action Bladder Cancer UK الخيرية.

وهناك عدد قليل جدًا من علاجات سرطان المثانة في مراحله المتقدمة، ومع ذلك، فإن معدل الشفاء والبقاء على قيد الحياة من هذا المرض يبلغ 80 % إذا تم اكتشافه مبكرًا بدرجة كافية.

لذلك من المهم أن يعرف الأشخاص جميع الأعراض حتى يتمكنوا من التقاطها في مراحله المبكرة.

ووفقا لمعهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن "تورم الساقين" هو عرض شائع لسرطان المثانة، وفقا لصحيفة "thesun".

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

دم في البول.

ألم العظام.

ألم في البطن.

ضيق التنفس.

كتل في بطنك أو رقبتك.

اصفرار الجلد أو بياض العينين (اليرقان).

وتتمثل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان المثانة ما يلي:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

التبول المفاجئ.

حرقان عند التبول.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان لديك دم في البول، يجب عليك استشارة الطبيب حتى يتم تلقي العلاج المناسب.

ولا يعني وجود دم في البول أنك مصاب بالتأكيد بسرطان المثانة.

وهناك العديد من الأسباب الأخرى الأكثر شيوعًا بما في ذلك:

التهابات المسالك البولية (UTIs)، مثل التهاب المثانة.

عدوى في الكلى.

حصوات الكلى.

التهاب الإحليل غير السيلاني.

تضخم غدة البروستات عند الرجال.

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