مكون غذائي يعزز قوة دماغك في الأربعينيات والخمسينيات من العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية المتواجدة بنسب كبيرة في الأسماك، من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Neurology أن أوميجا 3 تعزز قوة دماغك في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

ركزت الدراسة على قياس تركيزات حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض eicosapentaenoic (EPA) لدى 2183 شخصًا، كان متوسط ​​أعمارهم 46، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي للنظر في المادة الدماغية للمشاركين، بما في ذلك الحصين، يُعتقد أن الحصين هو المسؤول عن ذاكرتنا ويعاني من أشد حالات التدهور مع مرض ألزهايمر.

نظرت الدراسة أيضًا في الوظائف المعرفية للمشاركين، مثل الذاكرة العرضية والوظيفة التنفيذية والتفكير المجرد.

كان لدى الأشخاص الذين لديهم تركيزات أعلى من أوميجا 3 أحجام أكبر من الحصين وأفضل تفكيرًا تجريديًا، ثم قسّم الباحثون المشاركين على أساس ما إذا كان لديهم جين APOE-ε4، وهو الجين الذي يعرض الناس لخطر أكبر للإصابة بمرض ألزهايمر.

من بين الأشخاص الذين لم يكن لديهم جين APOE-ε4، كان لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من DHA أحجام أعلى من الحصين، أولئك الذين لديهم الجين المرتبط بمرض ألزهايمر ومستويات أعلى من EPA لديهم مستويات أعلى من التفكير المجرد مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من حمض أوميجا 3 الدهني.

أهمية أوميجا 3 في نظامك الغذائي:

قالت الدكتورة كلوديا ساتيزابال المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ مساعد في علوم صحة السكان في معهد جلين بيجز لمرض ألزهايمر والأمراض العصبية التنكسية في UT Health San Antonio، إن تأثير أوميجا 3 في حماية الدماغ من التدهور المعرفي وجد لدى كبار السن، "الإسهام الجديد هنا هو أنه حتى في الأعمار الأصغر، إذا كان لديك نظام غذائي يحتوي على بعض أحماض أوميجا 3 الدهنية، فأنت تحمي عقلك من معظم مؤشرات شيخوخة الدماغ التي نراها في منتصف العمر ".

وفقًا لكلية هارفارد للصحة العامة، لا ينتج الجسم هذه الدهون، لذلك عليك الحصول عليها من الطعام مثل الأسماك، فهي غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة EPA وDHA، دهون أوميجا 3 الأخرى هي حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي يمكن العثور عليه في الأطعمة النباتية مثل المكسرات وبذور الكتان والخضروات الورقية.

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