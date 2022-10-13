فيديو.. طبيب يزيل 23 عدسة لاصقة من عين امرأة: "كانت بتنسى تشيلهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أزال طبيب -لم يُذكر اسمه- 23 عدسة لاصقة من عين امرأة، كانت مجموعة من العدسات اللاصقة القديمة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإزالة العدسات، وحصد أكثر من 23 مليون مشاهدة.

وقال الطبيب "كانت معظم العدسات عالقة خلف عينها موضحا أن المرأة كانت تنسى إزالتها"، وفق ما أوردت صحيفة" thesun".

وحذر الطبيب المرضى الذين يرتدون العدسات اللاصقة من عدم تركها دائما داخل العين.

وانتقدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعليقات ووصفوها بأنها "سيدة مهملة".

وقالت إحدى الفتيات: "أنا أرتدي العدسات واستخدمها يوميا فكيف هذه السيدة نسيت في عينيها 23 عدسة".

وطلب مستخدم آخر من الدكتور: "من فضلك اشرح بالضبط كيف يمكن أن يحدث هذا".

وقالت شارون كوبلاند، أخصائية العدسات اللاصقة: "إن النوم بالعدسات يكون خطيرًا لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالزائفة، وهي نوع من البكتيريا التي تصيب العين إذا تركت العدسات اللاصقة طوال الليل، ما يؤدي بسرعة إلى العمى الدائم، بالإضافة إلى أنه يتسبب النوم بالعدسات في جفاف عينيك بشدة والتهاب".

علاوة على ذلك، يمكن للعدسات أن تقيد وصول الأكسجين إلى العين، ما يتسبب ببطء في حدوث تقرحات والتهاب.

وتابعت: "حتى أخذ قيلولة بالعدسات اللاصقة اليومية فكرة سيئة".

وأضافت: "لذلك ينصح عشاق القيلولة بإزالة العدسات اللاصقة الخاصة بهم قبل النوم".

وأوضحت:" يجب تدليك العينين بلطف لكي تكون رطبة وذلك يمكن من خلال استخدام قطرات العين المرطبة بعد إزالتها، وإذا أمكن حاولي تجنب ارتدائها لبضعة أيام".

واقترح باحثون بريطانيون أيضا أنه يجب على الأشخاص تجنب ارتداء عدساتهم أثناء السباحة أو الاستحمام.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Ophthalmology ، أن إعادة استخدام العدسات، وارتدائها طوال الليل أو أثناء الاستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب القرنية الشوكي (AK).

وتحدث الحالة عندما يتم حصر الطفيلي الشوكميبا بين القرنية والعدسات اللاصقة، ما يسبب ألما شديدا وفي معظم الحالات العمى.

@dr9 كانت تنام بعدساتها دون إخراجها فتجمعت فوق تجويف العين، الطبيبة استخرجت 23 عدسة من عين واحدة#صحتك#foryou #اكسبلور ♬ الصوت الأصلي - محمد العنزي

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