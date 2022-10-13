"فيتامين أشعة الشمس".. إليك أهميته في الشتاء والجرعة المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خلال فصل الشتاء يتناول الكثير من الأشخاص مكملات فيتامين د، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

فيتامين د مادة كيميائية يحصل عليها جسم الإنسان من خلال ضوء الشمس خلال فصل الصيف.

ومع ذلك، خلال فصل الشتاء لا يصل لأجسامنا المزيد من الشمس، نتيجة لذلك، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( NHS) الأشخاص بتناول مكملات فيتامين (د) من أجل تعزيز جهاز المناعة لديهم خلال موسم البرد والإنفلونزا، وفق ما أوضح موقع "express".

وفي حين أن المكملات يمكن أن تكون فعالة، يحذر الخبراء من أن ذلك قد يكون له عواقب.

وقال روس أوستن، رئيس قسم الأبحاث والتغذية في MOJU: " من الضروري أن نتناول فيتامين د خاصة خلال أشهر الشتاء، لأن شدة ضوء الشمس لا تكون قوية بما يكفي لإنتاجه بشكل طبيعي من الشمس، ونتيجة لذلك، نعتمد فقط على نظامنا الغذائي والمكملات الغذائية لضمان بقائنا بصحة جيدة ".

وحذر أوستن من تناوله بجرعات زائدة، لأن ذلك يؤدي إلى تراكم الكالسيوم وبالتالي تلف القلب والكلى والأوعية الدموية.

وتابع:" فيتامين د ضروري للحفاظ على دعم العديد من جوانب صحة الإنسان بما في ذلك صحة العظام ووظيفة العضلات وصحة المناعة".

وسلطت الدكتورة بولا أوليفيرا الضوء على مدى تأثير الكثير من فيتامين (د) على الجسم بعدة طرق.

وقالت: "إن تناول الكثير منه يجعل الجسم يفقد قدرته على التخلص من الكالسيوم الزائد، ونتيجة لذلك، قد تصاب بفرط كالسيوم الدم، الذي يعزز مشاكل الجهاز الهضمي (الغثيان وآلام المعدة والقيء أو الإمساك) والتعب وفقدان الشهية والجفاف ومشاكل الكلى أو الفشل الكلوي.

وشددت:" الجرعات لا يجب أن تكون موحدة لجميع الفئات، ولكن اعتمادًا على الحجم والجنس والعمر سيكون مقدار تناولك من هذا الفيتامين".

وأوضحت أوليفيرا: "يجب أن يتناول الأطفال دون سن 12 شهرًا 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.

والأطفال الذين يبلغ عمرهم 13 عامًا 15 ميكروجرام.

وبالنسبة للشباب من 14 إلى 18 عامًا أوصي بـ 15 ميكروجرام يوميًا.

ويمكن أن تعمل هذه الجرعة أيضًا للبالغين من 19 إلى 70 عامًا وللحوامل أو المرضعات.

وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 71 عامًا، من الأفضل تناول 20 ميكروجرام يوميًا".

لذا إذا أردت تناول مكملات فيتامين (د)، فإن 10 ميكروجرام يوميًا ستكون كافية لمعظم الأشخاص.

علاوة على ذلك، يجب تجنب تناول أكثر من 100 ميكروغرام منه يوميًا، لأنه قد يكون ضارًا، وهذا ينطبق على البالغين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هناك بعض الاستثناءات مثل: "الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مما يعني أنهم قد لا يتمكنون من أخذ نفس القدر بأمان.

هل يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال ضوء الشمس؟

لا، من المستحيل تناول جرعة زائدة من فيتامين (د) من أشعة الشمس.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، ولكن تذكر دائمًا أن تغطي أو تحمي بشرتك إذا كنت بالخارج في الشمس لفترات طويلة لتقليل مخاطر تلف الجلد وسرطان الجلد.

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