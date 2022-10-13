مي عز الدين تهدي فستانها لفتاة تبرعت لمؤسسة مجدي يعقوب.. سباق للخير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب مرور أسبوعين على إعلان الفنانة مي عزالدين تبرعها بفستان زفافها الشهير بفيلم «عمر وسلمى»، الذي استخدمته كوسيلة لحث الفتيات على عمل الخير عبر عرضه كجائزة للفتيات اللاتي يتبرعن لمؤسسة مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب، لتختار واحدة من بينهن بشكل عشوائي وتهديها الفستان.

لحظة تسليم مى عز الدين فستان زفافها لفتاة تُدعى «رنا»

واليوم رصد «etbilarabi» لقطات مصورة، ترصد لحظة تسليم الفنانة مي عزالدين فستان زفافها لـ فتاة تُدعى «رنا»، الفائزة في المسابقة التي أطلقتها مي بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب.

وأظهر المقطع لحظة مقابلة الفنانة بالفتاة وزوجها «محمود»، وهي تتسلم الفستان.

تفاصيل مسابقة مي عزالدين

وكانت مي عز الدين، قررت استخدام الفستان في عمل الخير، من خلال إطلاق مسابقة بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، لحث الفتيات لإرسال رسائل للتبرع لحساب مؤسسة مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب، ثم عمل «سكرين شوت»، للتبرع ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإشارة لـ«مي» فيه بـ«منشن».

واليوم، قررت مي عز الدين اختيار فتاة عشوائيا من الجمهور الذي تبرع لصالح مجدي يعقوب لتهدي لها فستان زفافها في فيلم «عمر وسلمى» الشهير، وأكدت أن الفستان ليس للاستخدام وإنما مجرد تذكار منها.

آخر أعمال مى عز الدين

الجدير بالذكر إن آخر أعمال مى عز الدين، كان مسلسل «جزيرة غمام» الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، لقصة عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وشارك في العمل الفنان طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولى، ومحمد جمعة، ووفاء عامر،

ودارت أحداث العمل، في إطار اجتماعي فلسفي، إذ ظهرت مي بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، لتتحول من الشر للخير، بعد قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.