طريقة عمل بسبوسة بالقشطة سهلة.. «أحلى من الجاهزة ومش هتكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البسبوسة بالقشطة» من الحلويات التي يعشقها الآلاف أو ملايين الناس حول العالم من كبار وصغار، ولها الكثير من الوصفات إذ من الممكن أن تجهز بالزبادي، ومن أسهل الطرق بجانب أيضا البسبوسة بالعسل والمكسرات.

ولعمل البسبوسة بنوعيها السابقين القشطة والزبادي يعرض مطبخ «هن» الوصفة في التقرير التالي

أسهل بسبوسة بالقشطة

تعتبر أسهل طريقة بسبوسة بالقشطة على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي بالمقادير التالية:

3 كوب من دقيق السميد

كوب من الحليب الدافئ.

نص كوب سمنة + نص كوب زيت

1/2 كوب سكر.

4 ملاعق كبار من جوز الهند

ملعقتين كبار من الحليب الباودر

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

طريقة التحضير

قومي بتسخين الفرن على درجة 180 مئوية، وقومي تحضير البسبوسة بالقشطة .

أولا قومي بتحضير الحشوة في طاسة، أضيفي الحليب والنشا وقومي بإذابتها، وبالتقليب على النار، وأول ما يثقل الخليط مع الغليان، أضيفي القشطة، وقلبيها، وارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد، وقومي تحضير عجينة البسبوسة بالقشطة.

ثانيا لعمل البسبوسة بالقشطة بالنسبة العجينة نفسها، أضيفي دقيق السميد، والملح، والمواد الجافة، وقلبيها معا جيدا، وأضيفي السمنة، والزيت، وقومي بتشريب حبيبات الدقيق للسمنة والزيت، ثم أضيفي العسل إلى الحليب، وقومي بإذابتها معا، وضيفيها على خليط البسبوسة.

في صينية مدهونة بطبقة من الدقيق أضيفي طبقة من عجينة

البسبوسة وإليها طبقة من خليط القشطة وطبقة أخرى من عجينة البسبوسة بالقشطة وتسويتها جيداً، أدخليها الفرن على الرف الأوسط من نص ساعة إلى ساعة إلا تلت، وقومي بتحضير الشربات.

بسبوسة بالقشطة والزبادي

ثاني طريقة لعمل البسبوسة هي طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والزبادي يجب اتباع المقادير والخطوات التالية:

2 كوب سميد

½ 1 كوب زباد

¾ كوب زيت

¾ كوب سكر

3 معلقة كبيرة جوز هند

معلقة كبيرة بيكينج باودر

معلقة صغيرة ملح

200 جرام لوز مقطع أنصاف للتزيين

طريقة التحضير

اخلطي في وعاء السميد مع البيكنج باودر والسكر والملح وجوز الهند.

ضيفي لبن الزبادي ثم الزيت ومزجي المكونات جيدا حتى تتشكل عجينة لينة.

لتحضير الحشوة: ضعي الحليب في قدر على النار وذوبي فيه النشا، ثم ضيفي القشطة وحركي المكونات حتى تتجانس.

لتحضير الشربات إغلي الماء في إناء على النار وضيفي السكر وماء الورد وعصير الليمون وحركي المكونات جميعها حتى تذوب لحوالي 10 دقائق ثم ضعيها جانباً لتبرد.

أحضري صينية فرن واسكبي نصف عجينة البسبوسة وفوقها الحشوة ثم باقي كمية عجينة البسبوسة.

بعد ذلك قطعي البسبوسة إلى مربعات ثم رصي حبة اللوز في وسط كل مربع.

ضعي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يتغير لونها.

وأخيرا ضيفي إليها الشربات البارد ثم قدميها.