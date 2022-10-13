ألوان موضة شتاء 2023 للأطفال.. أبرزها حجر اليشم والأصفر

القاهرة - سمر حسين - ماما

ألوان موضة شتاء 2023 للأطفال تختلف هذا العام عن باقي الأعوام السابقة، ومن المنتظر أن تكون فريدة وتعطي الشعور بالإثارة، فلا يقل تأثير الألوان على الأطفال مثل البالغين، ويستعرض موقع «هن» تلك الألوان حسب ما عرض على موقع «CBME».

هذا العام قوة ألوان جميع الكائنات الحية تؤثر في الموضة، خاصة أن تلك الألوان تعكس طاقتها على الأطفال، وقد تكون ألوان حجر اليشم هذا العام هي الألوان الرئيسية لـ موضة شتاء 2023.

ألوان حجر اليشم

يتخذ حجر اليشم كل الألوان عدا الأزرق، ومن أبرز ألوانه الأخضر، فطبيعته المستقرة تعطي الشعور بالهدوء، خاصة لـ الأطفال، فضلا عن أنها تكون محببة لهم، كما أن درجة الأخضر منه تحمي الروح والجسد من الأمراض.

أبرز ألوان موضة شتاء 2023 للأطفال

كذلك من أبرز الألوان التي ستكون من موضة هذا الشتاء للأطفال اللون الأصفر، حيث يعطي هذا اللون الطاقة عند ارتدائه للأطفال، إلى جانب الشعور بالدفء، كما أنه يعطي شعورًا بانفتاح الشهية لطفلك، وسيظهر اللون بدرجاته لجميع أنواع الملابس من المعاطف والملابس الرياضية، مثل لون المانجو وألوان المجرة، خاصة البنفسجي.

ومن أبرز الألوان الموسمية هذا الشتاء للأطفال اللون البرتقالي، واللون الأحمر الدافئ، واللون الزهري والأحمر المرجاني النابضة بالحياة، كما تحتوي على ألوان زهرة الأوركيد، فتعطي الشعور بالنشاط، وكذلك سيكون اللون الرمادي والأزرق القاتم واللون البيج من ضمن ألوان موضة شتاء 2023 للأطفال.